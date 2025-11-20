Başkan Erdoğan’dan Özel’e tepki: Siyasi hokkabazlıkla yolsuzluğu kapatamazsın

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: Biz laf üretmeyeceğiz sadece iş ve eser üreteceğiz. Geçen hafta Adıyaman'da 350 bininci afet konutlarımızı hak sahiplerini teslim ettik. CHP Genel Başkanı ve arkadaşları siyasette yalan ve polemik üretirken biz günde 550 yeni konut üretiyoruz. Bizler millete hizmet için koştururken ana muhalefet kendi şahsi hesaplarının peşinde koşuyor. Bizimle aşık atacak eser yok, öneri yok, vizyon yok. Bolca hakaret, küfür, siyasi nezaketsizlik var. Aykırı her sesi susturma çabası var. CHP'nin göstereceği tek bir eseri olmayınca ellerinde sadece yolsuzluk dosyaları kalıyor. Baklava kutularından para kulelerine onlara birkaç sene yetecek malzeme var. Ana muhalefet partisinin girdiği bu tükenmişlik sendromundan çıkmasını diliyorum. Sayın Özel şunu unutmasın; biz ne partilerinin içindeki mikro iktidar savaşlarının ne de yüz kızartıcı ithamlarla dolu bu davanın tarafıyız. Bu davada sadece adaletin samimi duacısıyız. Gerçeklerin ortaya çıkarılmasını istiyoruz. Bu hesap siyasi hokkabazlıkla kapatılamaz, suç bastırmakla kapatılamaz. Yargı mensuplarını hedef alarak da kapatılamaz. Bu davanın 1 numaralı sanığı belediye başkanınız veya başkanlarınızdır. Sadece o değil. Bu davanın ihbarcıları da itirafçıları da sizin adamınız. Biz bu davanın hiçbir yerinde olmadık. Görevini yapan yargı mensuplarına bu kadar acımasızca saldırmanın kimseye bir faydası olmaz. CHP'nin giderek hırçınlaşan tavrını aziz milletime havale ediyorum. Ana muhalafet partisinin genel başkanının artık oturduğu koltuğa yakışır bir olgunlukla hareket etmesini bekliyoruz.

BİZ SELÇUKLU'NUN VE OSMANLI'NIN MİRASINI ZİHNİMİZDE TAŞIYORUZ

Biz devletlerden bir devlet değiliz, biz milletlerden bir millet değiliz. Biz Selçuklu ve Osmanlı gibi iki büyük cihan devletinin mirasını, tecrübesini zihninde diri tutan bir milletin fertleriyiz. Bize 10 yıllar boyunca aynı masalı anlattılar: Araplar bizi sırtımızdan vurmuş. Hadi oradan. Onlar devasa yolsuzluğun üstünü örtmeye çalışırken bir ayağımız Ankara'da bir ayağımız başka ülkelerde huzurun, adaletin mücadelesini veriyoruz. Suriye'nin kalıcı huzura, emniyete ulaşması için girişimlerimiz sürüyor. Şimdi misafirlerimiz vatanlarına dönüyor ve bize dua ediyor. Suriye sokaklarında Türkçe ikinci dil olarak konuşuluyor. Suriye'nin, Filistin'in, Sudan'ın, KKTC'nin güvenliği bizim güvenliğimizle doğrudan bağlantılıdır.

TÜRKİYE DAHA BÜYÜK BİR ŞAHLANIŞIN EŞİĞİNDE

Türkiye'nin sırtında büyük bir belaya dönüşen terör belasından kurtulmanın vakti artık çoktan geldi. Terörsüz Türkiye süreciyle ülkemizi yarım asırlık prangadan, enerjisini emen büyük bir beladan kalıcı olarak kurtaracağız. Verilen mücadeleleri terörsüz Türkiye ile taçlandırmamız gerekiyor. Adımları büyük titizlikle planlıyoruz. Omuzlarımızda 86 milyonun mesuliyetini ve kutsal emanetini taşıdığımızın bilinciyle davranıyoruz. Bunun sorumluluğu siz vekillerimizin omuzlarındadır. Barış ikliminin kökleşmesi için her milletvekiline, tüm siyasi partilere çok önemli görevler düşüyor. 23 yılda Türkiye'yi bölgesinin parlayan yıldızı haline getirdik. Şimdi daha büyük atılımın, şahlanışın eşiğindeyiz. Biz ülkemizin menfaatini her türlü çıkarın üzerinde gören bir kadroyuz. Parti ve ittifak olarak tek bir gayemiz var; milletimizin böğrüne saplanan bu kanlı hançeri ebediyen çıkarmaktır. Ne yapıyorsak bunun için yapıyoruz Buna hiç olmadığımız kadar yakınız. Allah'ın izni ve milletimizin desteğiyle bunu başaracağız.

SAYIN DEVLET BAHÇELİ'NİN AÇIKLAMALARI UFUK AÇICI VE CESURCA

Türkiye evinin içini düzelttikçe dışarıda da güç kazanmış, itibar kazanmıştır. 23 yıl gibi kısa süre içinde bölgenin parlayan yıldızı haline getirdik. Şimdi yine bir şahlanış içindeyiz. Yarım asırlık bir prangadan ülkemizi kalıcı ve kati olarak kurtaracağız. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak bu samimiyetin içindeyiz. Terörsüz Türkiye sürecinde umut ve cesaret verici gelişmeler elde ettik. Süreç komisyonla toplumsal bir boyut ve ivme kazandı. Sayın Devlet Bahçeli ilk günden beri cesur, yol gösterici, ufuk açıcı açıklamaları ile sürecin bu noktaya gelmesinde büyük katkı sağladı. Sorumluluğumuz çerçevesinde ne gerekiyorsa asla imtina etmedik. Bilinen ve bilinmeyen çok sayıda badire atlattık, çok sayıda düğümü çözdük. Terörsüz Türkiye ile birlikte toplumumuzun farklı kesimleri arasında empatinin güçlenmesini takdirle karşılıyorum. Komisyonun Türkiye'nin güvenli geleceği için en isabetli kararı vereceğine yürekten inanıyorum. Refah ve barış ikliminin kökleşmesi için herkese görev düşüyor. 86 milyonun el ele vererek terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedeflerine ulaşacağımızdan şüphe duymuyorum. Sonuçta kazanan Türkiye, millet ve kardeşlik olacaktır.

İHMALİ OLANIN GÖZÜNÜN YAŞINA BAKMAYIZ

Geçen hafta dualar ve gözyaşlarıyla Hakk'a uğurladığımız 20 askerimizin ve yangın söndürme uçağında şehit olan askerlerimizin ailelerine başsağlığı diliyorum. Uçağın düşüşü çok yönlü bir şekilde inceleniyor. MSB konuyla ilgili detaylı açıklamaları kamuoyuyla paylaşacaktır. Kocaeli Dilovası'nda vefat eden 7 emekçi kardeşime Allah'tan rahmet diliyorum. İstanbul'da vefat eden 4 kişilik Böcek ailesinin soruşturması büyük bir hassasiyetle devam etmekte. İhmali, hatası, kusuru olan kim varsa tespit edilecek, kimsenin gözünün yaşına bakılmayacaktır.

ÜRETİCİMİZİN SESİNE KULAK VERECEĞİZ

29 aydır işsizlik oranımız tek hanede seyrediyor. Yatırım, istihdam, ihracat, büyüme üzerine inşa ettiğimiz ekonomi programlarının neticelerini alıyoruz. İhracat tarafında da güçlü gidiyoruz. Son 30 ayın 22'sinde mal ihracatını artırdık. Ekim 2025 itibarıyla yıllıklandırılmış ihracatımız, 270.2 milyar dolarla tarihin en yüksek seviyesine ulaştı. Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdık. Önümüzdeki dönemde başta sanayicilerimiz ve KOBİ'lerimiz olmak üzere istişarelerimizi yoğunlaştıracağız. Üreticimizin sesine daha çok kulak vereceğiz ve daha sık bir araya geleceğiz.

AK PARTİ'YE 2 YENİ KATILIM

Başkan Erdoğan konuşmasının ardından, AK Parti'ye katılan, CHP'den istifa eden Antalya Aksu Belediye Başkanı İsa Yıldırım ve Yeniden Refah Partisi'den ayrılan Konya Sarayönü Belediye Başkanı Necati Koç'a rozet taktı. Grup toplantısının çıkışında Erdoğan, gazilerle fotoğraf çektirdi.

AK PARTİ'DE İMRALI TOPLANTISI

AK Parti'nin, Genel Başkanvekili Efkan Ala ve Grup Başkanı Abdullah Güler başkanlığında bugün saat 15.00'te komisyon üyeleriyle bir toplantı yapacağı öğrenildi. Basına kapalı gerçekleştirilecek toplantının özel gündemi 'İmralı ziyareti' olacak.