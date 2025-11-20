Cevdet Yılmaz’dan Gençlik Fonu açıklaması: "Desteklerimizi artırıyoruz"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz , Siyaset , Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı ( SETA ) tarafından düzenlenen " Sosyal Panorama 2025 : Türkiye 'de Değişen Nüfus ve Ailenin Geleceği" sempozyumunda yaptığı konuşmada, tanıtımı gerçekleşen "Sosyal Panorama 2025: Nüfus ve Aile" kitabının, Türkiye'nin toplumsal yapısına ilişkin değerlendirmeler yaparak, nüfusa dair olguları ve projeksiyonları somut bir zeminde ele almak suretiyle politika yapımına ve karar süreçlerine katkı sunacağını belirtti.

"Fon kanalıyla gelecek nesiller adına evliliklere destek sunuyoruz. Yeni evlenen çiftlere 150 bin lira faizsiz, iki yıl geri ödemesiz kredi veriyoruz. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız , özel sponsorları da dahil etti, ev eşyasında ciddi indirimler, başka birtakım desteklerle birlikte imkanı olmadığı için evliliğini erteleyen gençlerimizin ertelememeleri için böyle bir mekanizma oluşturmuş durumdayız. Ocak ayından itibaren de buradaki desteklerimizi artırıyoruz. 18-25 yaş aralığında olanlara 250 bin liraya çıkaracağız, 26-29 yaş aralığında olanlara da 200 bin liraya çıkaracağız."

Aile ve Gençlik Fonu 'nu da kurduklarını hatırlatan Yılmaz, şöyle devam etti:

5 BİN LİRA DESTEK

Nüfus Politikaları Kurulundan da söz eden Yılmaz, "Mevzuat", "Çalışma Hayatı", "Sağlık", "Eğitim ve Ekonomik Teşvikler" ve "İletişim" olmak üzere 5 ana çalışma grubu belirlediklerini ve yıl sonunda eylem planını güncelleştirmeyi hedeflediklerini dile getirdi.

Yılmaz, somut adımlar attıklarını da kaydederek, "İlk doğumda tek seferlik 5 bin lira anneye ödeme yapma kararı aldık. İkinci çocuk için 5 yaşını tamamlayıncaya kadar aylık 1500 lira destek verme kararı aldık. Üçüncü çocuk olursa 5 yaşını dolduruncaya kadar aylık 5 bin lira destek vermeye karar verdik. Dolayısıyla doğum yardımlarını artırmış olduk." dedi.