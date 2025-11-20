İstanbul süreciyle barışın önünü açalım

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Külliye'de görüştüğü Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'yle ortak basın toplantısında konuştu: Zelenski'yi iki defa daha misafir etmiştik. İkili ilişkilerimizin yanı sıra Ukrayna'da savaşın çözüme kavuşması için görüş alışverişinde bulunmuştuk. Mayıs ayındaki son ziyaretinin ardından Ukrayna ve Rusya heyetleri arasında 3 yılı aşkın süre başlatılan doğrudan görüşmelere ev sahipliği yaptık. 3. tur müzakerede insani konularda ilerleme sağlanması mümkün oldu, ayrıca ateşkes ve barışa dair meseleler ve askeri konular doğrudan ele alınabildi. Bunların tamamını kıymetli adımlar olarak görüyoruz. Bugünkü görüşmelerde de İstanbul sürecinin pragmatik ve sonuç odaklı bir anlayışla sürdürülmesi üzerinde durduk. Her iki taraf için de savaşın yıpratıcı etkilerinin giderek derinleştiği bir süreçte İstanbul görüşmelerinin diplomatik çözüme yönelik çabalarının önemli bir merhale teşkil ettiğine inandığımızı belirtim. Enerji altyapılarına yönelik saldırılar ve artan can kayıpları her iki taraf için de telafisi güç durumları beraberinde getiriyor. İstanbul sürecinin daha dar kapsamlı bir şekilde, akut hal alan sorunları giderecek şekilde yeniden devreye girmesi gerektiği kanaatindeyiz. İstanbul sürecine yönelik yapıcı bir tavrı sergilemelerini beklediğimiz Rusya'yla da görüşmeye hazırız. Adil ve kalıcı bir barışın önünü İstanbul süreciyle yeniden açalım.

VOLODIMIR ZELENSKİ: TÜRK DİPLOMASİSİNE GÜVENİYORUZ

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ise toplantıda şunları söyledi: "Ukrayna olarak aramızdaki güvene çok değer veriyoruz. Rus savaşına ilişkin ilkeli tutumunuz çok önemli. Ekiplerimiz bugün mutabık kaldı ve bunları çalışacaklar. Elbette diplomatik alandaki durumu da görüştük. Türkiye'nin desteği için minnettarız. Bir kez daha Sayın Erdoğan'a teşekkür etmek istiyorum. Türk diplomasisinin gücüne ve Moskova'da anlaşılabilir olmasına güveniyoruz. Türkiye'nin Gönüllüler Koalisyonu'na, özellikle askeri denizcilik bileşenine katılımı da çok önemlidir. Karadeniz'deki güvenliğin önemini herkes anlıyor ve bu güvenlik yalnızca Türkiye'yle birlikte garanti altına alınabilir."