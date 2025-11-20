MSB: C-130 uçağına ait parçalar Kayseri'de detaylı olarak incelenecek
Son dakika haberi... MSB, Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen C-130 uçağına ait parçaların Kayseri’de detaylı olarak inceleneceğini duyurdu.
Son dakika haberi! MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, son 1 haftada yapılan faaliyetlere ilişkin Milli Savunma Bakanlığı Görsel Yapım ve Foto Film Merkezi Komutanlığı'nda basın bilgilendirme toplantısı düzenledi.
Tuğamiral Zeki Aktürk
Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlık olarak iklim değişikliğiyle mücadele ve ülke genelinde ağaçlandırma seferberliğine katkıda bulunulması amacıyla bu yıl 117 bin 237 fidanı yeşil vatana kazandırdıklarını belirtti. Aktürk, "Bakanlığımızın tüm birlik ve kurumları; yeşil vatanımızın korunması, orman yangınlarıyla mücadele, ağaçlandırma ve fidan dikimi konusuna aynı hassasiyetle yaklaşmaya, çevre bilinci kültürü ile hareket ederek doğaya ve geleceğimize sahip çıkmaya devam edecektir" dedi.
C-130 AÇIKLAMASI
Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen C-130 uçağına dair incelemelerdeki son duruma da yer verilen bakanlık açıklamasında, "Askeri kargo uçağımızın karakutusunun TUSAŞ tesislerinde incelenmesine ve kaza kırım ekibimizin olay yerindeki çalışmalarına devam edilmektedir. Düşen uçağımıza ait enkaz parçaları Kayseri'de bulunan 2'nci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğümüzde detaylı olarak incelenecektir. Yapılan ayrıntılı inceleme sonuçları kamuoyu ile paylaşılacaktır. Resmi açıklamalarımız haricinde yapılan haber ve yorumlara itibar edilmemesi önem arz etmektedir" bilgisi paylaşıldı.