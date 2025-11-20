Son dakika | CHP’li vekillerin rant planı suya düştü: Milyarlık tezgahı esnaf bozdu
Son dakika: İzmir’de Karşıyaka Belediyesi’nin paravan bir şirkete 180 milyon liraya kiraladığı pazar yeri, CHP’li vekillerin rant planıyla 1 milyar 40 milyon liraya pazarcılara kiralanmak istenince esnaf ayağa kalktı. Belediye geri adım attı ve şirketle yapılan protokol iptal edildi.
Son dakika... İzmir Karşıyaka'da aralarında CHP'li vekillerin de olduğu rantçıların pazar yeri üzerinden kurduğu milyarlık rant tezgâhı, pazar esnafının direnişiyle deşifre oldu. Karşıyaka'da 35 yıldır çarşamba günleri kurulan Bostanlı Pazar Yeri ile ilgili Karşıyaka Belediyesi, pazar yerinin işletme hakkını haftanın bir günü belediye şirketi Kent A.Ş. aracılığıyla Eren Barış Eke'ye ait Arkhe Gelişim Şirketi'ne 180 milyon lira karşılığında devretti.
İmzalanan protokole göre pazar yerini kiralayan şirket, 8 yıl boyunca cumartesi günleri söz konusu alanda tekstil günleri adı altında pazarın işletmesini üstlenecekti. Ancak aralarında CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ve CHP'li vekillerin de yer aldığı öne sürülen rantçıların hevesleri kursaklarında kaldı. Özel şirket, belediyeden 180 milyon liraya kiraladığı 1300 tezgâhı, Bayraklı ilçesindeki lüks bir gökdelenin 42. katında görüştüğü esnafa tezgâh başı 800 bin ila 1 milyon 200 bin lira arasında değişen bedellerden kiralamak istedi. Böylece rant ekibinin cebine toplamda 1 milyar 40 milyon TL girecekti.
ESNAF AYAKLANDI
Ancak kısa adı Bospa olan Bostanlı Pazar Yeri üzerinde oynanmak istenen rant oyununun farkına varan pazarcı esnafı ayaklandı. Pazarın çevresinde adeta kamp kuran esnaf, gece gündüz demeden nöbet tutup rant elde etmek isteyenleri içeri sokmadı.