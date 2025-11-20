Son dakika | Futbolda bahis soruşturması: Başsavcı Akın Gürlek’ten flaş açıklamalar: Kim karıştıysa üzerine gidiyoruz

Son dakika haberi: Futbolda bahis soruşturmasıyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek açıklamalarda bulundu. Akın Gürlek, "Bizim ve TFF'nin yürüttüğü soruşturma başka, TFF'ye bağlı değiliz" dedi. Gürlek, "Bahse kim karıştıysa onun üzerine gidiyoruz" ifadelerini kullandı.

Akın Gürlek'in açıklamalarından satırbaşları:

"Bizim bir bilgi havuzumuz var. Bu bilgi havuzu federasyonun bize bildirdiği ihbarlardan oluşuyor. Bunun haricinde cimer ve gelen ihbar hattımız. Tanık beyanları da olabiliyor. Spor yorumcuları ve hakemlerden gelenler var. Bizim de incelediğimiz hususlar var. Geçmişte oynanan maçla ilgili iddialara ilişkin resen inceleme başlatıyoruz. Elimizi kolaylaştıran hususlardan biri de MASAK raporu. İnterpol ve UEFA ile bir işbirliğimiz var. Bahislerin çoğu Karadağ, Gürcistan ve Kıbrıs'ta. Onlar da araştırma yapıp bize bir liste gönderecekler. Operasyonlarda 8 kişi tutuklandı, ilerleyen günlerde bir operasyon daha yapabiliriz. Bu sürecin de futbol camiamıza zarar vermemesini istiyoruz. Olumsuz algıya yol açmamasını istiyoruz. Sosyal medyada yazılan olumsuz algı yapan kişilerle ilgili de resen soruşturma yapıyoruz. Kulüp başkanları, yöneticileri, eski hakemler, spor yorumcuları bile olabilir . Şike ve yasa dışı bahise kim karıştıysa olayın üzerine gidiyoruz."

SOSYAL MEDYADAKİ ALGI OPERASYONLARINA SORUŞTURMA

"Sosyal medyada yapılan algı operasyonlarına karşı da soruşturma başlatıyoruz. Örneğin gözde bir futbolcuya yapılan provakosyonda futbolcunun hayatı bitebiliyor. Bizim açıklamalarımız hariç hiçbir açıklamaya itibar edilmemesi gerekiyor. Muhtemelen ilerleyen süreçte ku lüp başkanları ve kulüp yöneticileri de bu işin içerisinde olacak. Futbol sonuçta bir emek oyunu ve olumsuz algı oluşmaması gerekiyor."

"İLERLEYEN ZAMANLARDA BİR OPERASYON DAHA OLABİLİR"

Spordan Sorumlu Başsavcı vekili Osman Sağlam, "Bu evrak bir günde bitecek evrak değil. Türk futbolu gerçekten büyük bir oluşum. Bu oluşumun da temizlenmesini başka insanları lekelemeden yapmamız lazım. UEFA Interpol de bu sürece katılıyor. Adli ve idari soruşturmayı birbirinden ayırarak büyük bir havuzun incelenmesiyle Türkiye'nin de iştirakçisi olduğu sport srada diye bir oluşum var. Bunların amacı da başka ülkelerde bahis oynatabiliyor. Ülke dışında bir müsabaka olduğunda Türkiye'de oynanırsa yine yasa dışı bahis oluyor. Sağlıklı bir işlem yaptığımız için kulaktan dolma bilgilere ilişmeden bilgileri toparlamaya çalışıyoruz. Bu bir operasyonla kapanacak bir olay değil. İlerleyen zamanlarda belki de bilinen isimlerin de alınabileceği bir operasyon gündeme gelebilir." dedi.

"İLK DEFA YAPILAN BİR SORUŞTURMA"

Başsavcı Vekili Osman Sağlam, "Türkiye'de ilk defa yapılan bir soruşturma. Bahis firmaları da cevap veremiyor. Zorbay Küçük'te de olduğu gibi KVKK ihlali var. Şu aşamaya kadar itirafçı olacak kimse gelmedi. Sistemli ve düzgün bir şekilde araştırmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.