Son dakika | Gürcistan’da düşen C-130 uçağında patlayıcı izine rastlandı mı? SABAH merak edilen rapora ulaştı

2 MEHMETÇİĞİN ÖLÜMÜYLE İLGİLİ 4 PERSONELİN İLİŞİĞİ KESİLDİ

Aktürk'ün sunumu sonrası bakanlıktan güncel konulara ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, 25 Temmuz'da İskenderun Deniz Er Eğitim Alay Komutanlığı'nda 2 Mehmetçiğin şehit olduğu olaya ilişkin, "Süreç büyük bir hassasiyetle yürütülmüş, idari tahkikat ve Adli Tıp raporları tamamlanmıştır. Bu kapsamda; olayda kastı, kusuru veya ihmali olan ve Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilen, Alay ve Tabur Komutanı dahil 4 personelin Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ilişiği kesilmiş, 8 personele ise olaydaki kusur derecelerine göre çeşitli disiplin cezaları verilmiştir. Ayrıca adli süreç İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmektedir. Gücünü bağrından çıktığı asil Türk milletinin sevgisi, güveni ve dualarından alan kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'miz; yaşanan olay ve gelişmelere ilişkin mevzuat doğrultusunda şimdiye kadar olduğu gibi açık ve şeffaf bir yaklaşım sergilemeye, kamuoyunu doğru ve zamanında bilgilendirmeye devam edecektir" denildi.