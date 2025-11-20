TBMM Araştırma Komisyonu görme engelliler için toplandı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Ahmet Şimşek , görev tanımlarında bulunmasa da tüm vatandaşların kalkınma sürecine dahil edilmesi perspektifiyle engellilere hizmet edecek altyapılara ve projelere destek sunduklarını bildirdi.

Komisyonda sunum yapan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürü İlker Murat Ar , kara yolu taşıtlarının erişilebilirliği ile ilgili mevzuatlara ilişkin bilgileri paylaştı.

2,4 MİLYARLIK HACİM

Ajanslar olarak bugüne kadar doğrudan engellilerle ilgili olan 478 projeye 2025 fiyatlarıyla 1,8 milyar lira destek sağladıkları bilgisini veren Şimşek, "Eş finansman dahil 2,4 milyarlık toplam yatırım hacmine ulaşan engellilerle ilgili projeleri bugüne kadar hayata geçirdik." dedi.

Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı kapsamında 81 ildeki projeleri finanse ettiklerini aktaran Şimşek, "Bugüne kadar bu destek programı kapsamında engelli vatandaşlarımıza dönük 54 proje, 422 milyon kamu desteği ve 567 milyon toplam yatırım tutarı olmak üzere hayata geçmiştir." açıklamasında bulundu.

ÇOCUKLARI ATÖLYELERE ALMAK ZORUNDAYIZ

Görme engelli girişimci, Neurovision AI Tech'in kurucusu Zülal Tannur da hayat hikayesinden örnekler verdi, karşılaştığı zorlukları anlattı.

İki şirket kurduğunu ve çalışmalarını öğrencilerine aktarmaya karar verdiğini aktaran Tannur, bunun için Deneyap Teknoloji Atölyelerine gittiğinde görme engelliler için bir çalışma yapılmadığını öğrendiğini belirtti.

EĞİTMENLERİ YETİŞTİRMEK ZORUNDAYIZ

Kendisine bu atölyelere katılma imkanı verildiğini söyleyen Tannur, şöyle devam etti:

"Türkiye 1 teknoloji takımıysa, görme engelli çocuklar teknoloji takımının neden bir parçası değil? Onlar, Türkiye'nin evlatları değiller mi? Onlar, bilim ve teknoloji yapamazlar mı, mühendis olamazlar mı? Onlar, kodlama yapamazlar mı? Ben yapıyorum. O yüzden de en temelde burada yapmamız gereken şey şu, bu çocukları bu atölyelere almak zorundayız. O çocuklar için eğitim modülleri tasarlamak zorundayız. O çocuklara bunları öğretecek eğitmenleri yetiştirmek zorundayız. Eğer biz kendi milli gelirimizin yüzde 7'sini kaybetmek istemiyorsak."

Özellikle kurumların yaptıkları projelerde "engelsiz dizayn" kriterinin konulması gerektiğine dikkati çeken Tannur, kendisi gibi girişimcilerin Türkiye'de kalması için gerekli imkanların sağlanması gerektiğini vurguladı.