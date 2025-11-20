Turizm ve vakıflarla ilgili düzenlemeleri içeren kanun teklifi TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi!

TBMM Genel Kurulu'nda, turizm ve vakıflarla ilgili düzenlemeleri içeren, 'Vakıflar Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere Meclis Başkan Vekili Pervin Buldan başkanlığında toplandı. Genel Kurul gündemindeki konuların tamamlanmasının ardından kanun teklifi görüşmelerine devam edildi. Kalan maddelerin de görüşülmesiyle birlikte teklifin tümü oylamaya açıldı ve oylama sonucunda teklif kabul edilerek, kanunlaştı. Kabul edilen kanuna göre; Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen ve genel hayata etkili afet bölgesi olan Adıyaman, Batman, Bingöl, Adana, Gaziantep, Kahramanmaraş, Kayseri, Elazığ, Niğde, Osmaniye, Mardin, Tunceli, Şanlıurfa, Hatay, Kilis ve Malatya'da bulunan seyahat acentelerinden 1 yıllığına Seyahat Acentaları Birliği aidatı alınmayacak ve geçmiş dönemlere ait borçlar da silinecek. Diğer taraftan genel asayişin sağlanması için marina, liman, kıyı tesisi, gemi veya turizm araçlarını kiralayan vatandaşlar kimliklerini bildirmekle yükümlü olacak, işletmeciler ise vatandaşların kimlik bilgileri ile giriş-çıkış kayıtlarını tutacak. Ayrıca bilgisayar terminallerinin anlık olarak takibinin sağlanması amacıyla ellerindeki mevcut bilgi, kayıtları göndermeyen ya da gerçeğe aykırı kayıt tutan konaklama tesislerine idari para cezası verilecek. İdari para cezası yıl içinde tekrarlanması halinde iki kat ceza kesilecek. İhlalin dördünce kez yaşanması halinde ise resmi konaklama yerleri, özel hastane, huzurevleri ve sosyal tesislerin ruhsatları iptal edilecek.

Öte taraftan müzelere, ören yerlerine, kültür merkezlerine, konser alanlarına, tiyatro, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü ile Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenenler hariç opera, seminer, sempozyum, sergi, festival, kongre ve benzeri kültür etkinliklere, kültür varlıklarının imar, ihya ve kültür envanterine kazandırılmasına yönelik isim hakkı, destek ve sponsorluk gelirleri döner sermaye gelirlerine eklenecek. Kanunla birlikte Kültür ve Turizm Bakanlığı 'nda görev alan çalışanların mali ve sosyal hakları ile ilgili düzenlemeler yapılıyor. Buna göre; sözleşmeli sanatçı olarak çalışanların hakları, göreve başladıkları tarihi takip eden ay başından itibaren hak kazanacak ve önceki kadrolarında aldıkları mali ve sosyal haklar hakkında herhangi bir mahsuplaşma yapılmayacak. Sözleşmeli sanatçı pozisyonuna geçirilenlere iş mevzuatına göre herhangi bir tazminat ödenmeyecek. Bu personelin önceden kıdem tazminatı ödenmiş süreleri hariç tazminata esas olan toplam hizmet süreleri, emekli ikramiyesine esas toplam hizmet süresinin hesabında dikkate alınacak. 'Turizmi Teşvik Kanunu'nda yapılan değişikliğe göre ise belgesiz konaklama işletmelerinin sanal ortamda tanıtımı, satış ve pazarlamanın yapılması amacıyla verdiği her bir ilan için 25 bin lira ceza verilecek. Bu konaklama şirketlerine ilişkin yayın, bölüm ve içeriğin dijital ortamdan çıkarılması için Erişim Sağlayıcılar Birliğine gönderilecek. Bu karara uymayanlar hakkında her bir tespit için 100 bin idari para cezası uygulanacak.

'MİLLİ SARAYLAR İDARESİ BAŞKANLIĞI, SARAY, KÖŞK, KASIR VE MÜZELERİN RESTORASYONUNU YAPACAK'

Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararı doğrultusunda 'Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'nda değişiklik yapılıyor. Yapılan değişikliğe göre; Cumhurbaşkanlığı Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı yönetiminde bulunan saray, köşk, kasır, müze ve tarihi fabrikalar ile diğer yapıların restorasyonu, çevre düzenlemeleri ve ihyası sırasında bu mekanların, bulundukları parsellerde yapılması gereken araştırma, sondaj ve arkeolojik kazılar, Başkanlık tarafından yapılacak ya da yaptırılacak. Gerektiğinde Kültür ve Turizm Bakanlığının teknik yardımı ve işbirliği sağlanacak.

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARI İLE TARİHİ ALAN SINIRLARI GENİŞLETİLEBİLECEK

Kanunla birlikte Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı'na yönelik düzenlemeler yapıldı. Alanla ilgili harita ve koordinat listesinde değişiklik yapılırken deniz savaşlarındaki batıkların bulunduğu alanlar da tarihi alan içerisinde dahil edilecek. Alan ile ilgili alınan kararları kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler ile gerçek ve tüzel kişiler Koruma Komisyonu kararlarına uymak zorunda olacak. Tarihi Alan'da işlenen Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'nda tanımlanan suçlar dolayısıyla açılan davalarda mahkeme, iddianamenin bir örneğini Alan Başkanlığına da gönderecek. Alan Başkanlığı, başvurusu üzerine, açılan davaya katılan olarak kabul edilecek. Alan'ın arkeolojik, coğrafi, kültürel ve tarihi varlıkları göz önüne alınarak ilgili kurumların görüşü, Alan Başkanlığının teklifi ve Kültür ve Turizm Bakanlığının uygun görüşü üzerine Cumhurbaşkanı kararı ile Tarihi Alan sınırları genişletilebilecek. Tarihi Alan'daki ormanların bakımı, korunması, yangın, hastalık ve zararlılarla mücadelesi Orman Kanunu hükümleri uyarınca fonksiyonel orman amenajman planlarına göre Orman Genel Müdürlüğünce yürütülecek ve elde edilen tüm gelirler Orman Genel Müdürlüğü Döner Sermaye bütçesine aktarılacak. Çanakkale Savaşları ile ilgili her türlü silah, teçhizat, kıyafet, aksesuar, belge ve benzeri malzemeler Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında korunması gerekli taşınır kültür varlığı sayılacak. Bunların ilgili mevzuata göre tasnif ve tescili, korunması, kullanımı, denetimi, sergilenmesi ile diğer hususlar Milli Savunma Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından müştereken çıkarılacak yönetmelikle belirlenecek.

GENEL KURUL KAPANDI

Yeni Yol Grubu ve İYİ Parti grubununu teklifin tümü üzerine yaptığı değerlendirmelerin ardından Meclis Başkanvekili Pervin Buldan, birleşimi 25 Kasım Salı günü toplanmak üzere kapattı.