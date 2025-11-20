Yatırım değil borç bütçesi

İzmir Büyükşehir Belediyesi, borç yükünü artırarak 2026 yılına girecek. Belediyenin İZSU ve ESHOT Genel Müdürlükleriyle birlikte yeni yılda yerli ve yabancı finans kuruluşlarından toplam 26,2 milyar lira borç alması planlanıyor. 2026 mali yılı tahmini bütçesi geçen günlerde meclis komisyonlarına sevk edilen İzmir Büyükşehir Belediyesi, 110 milyar liralık bütçe ile denk gider gelir hedefliyor. Ancak bütçe taslağına göre gelirlerle giderler arasındaki 8,4 milyar liralık fark, bankalardan çekilecek kredilerle kapatılacak. İZSU Genel Müdürlüğü ise 45 milyar liralık bütçeye sahip olacak ve gelir-gider farkı 7,5 milyar lira olacak.

MALİ YÜK ARTACAK

Bu fark, iç ve dış borçlanmayla karşılanacak, 4,5 milyar lira dış, 3 milyar lira iç borçlanma planlanıyor. ESHOT Genel Müdürlüğü'nün 2026 bütçesi ise 29,4 milyar lira olarak belirlendi ve gelir-gider farkı borçlanmayla giderilecek. Kurum, yeni yılda 10,3 milyar lira borç alacak. Toplamda İzmir Büyükşehir Belediyesi, İZSU ve ESHOT'un 2026 yılı borçlanma tutarı 26,2 milyar liraya ulaşacak. Borçlara uygulanacak faiz, vade ve ödeme koşulları, İZBB ve İZSU Genel Kurulları'nda Başkan Cemil Tugay'a verilecek yetki çerçevesinde netleşecek.