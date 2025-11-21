Başkan Erdoğan G20 Liderler Zirvesi için Güney Afrika’da! Gündemde hangi konular var? İşte detaylar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan , Dışişleri Bakanı Hakan Fidan , Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile bazı yetkililer de Güney Afrika Cumhuriyeti'ne geldi.

Başkan Erdoğan'ı, OR Tambo Uluslararası Havalimanı'nda Güney Afrika Cumhuriyeti Konut, Su ve Esenlik Bakanı Thembisile Simelane, Türkiye'nin Pretorya Büyükelçisi Kezban Nilvana Darama Yıldırımgeç ile diğer ilgililer karşıladı.

Başkan Erdoğan'ın Johannesburg EXPO Center'da düzenlenen zirve marjında yarın iki ayrı oturuma katılması, ikili görüşmeler gerçekleştirmesi ve liderler onuruna verilen akşam yemeğinde yer alması bekleniyor.

"BAŞKAN ERDOĞAN'IN VERECEĞİ MESAJLAR ÇOK ÖNEMLİ..."

Öte yandan A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu ziyarete ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"İfade ettiğimiz gibi Uluslararası Adalet Divanı'na sunulan en güçlü soykırım davası olarak görülüyor. İsrail'in Gazze'deki eylemlerine ilişkin Güney Afrika'nın başlatmış olduğu süreç ve Türkiye de tabii ki bu sürece dahil oldu.

Özellikle Başkan Erdoğan'ın vereceği mesajlar önemli olacak. Tabii ki bu hususta; İsrail'in Gazze'deki katliam ve soykırımlarına ilişkin, bölgeye insani yardımların ulaştırılması ve bölgenin yeniden kalkındırılması açısından oldukça önemli olacak.