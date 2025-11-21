CHP İstanbul İl Kongresi’nin iptali davası ertelendi! Gürsel Tekin görevine devam edecek

İstanbul'da da 8 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirilen CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nin iptali için Özlem Erkan tarafından İstanbul 45. Asliye Ceza Mahkemesi'ne açılan davada, 2 Eylül'de verilen ihtiyati tedbir kararıyla CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetimini görevden uzaklaştırılmıştı. İl yönetimi yerine Gürsel Tekin ile birlikte 5 isim atanmıştı.