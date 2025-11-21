Düşen C-130 uçağında patlayıcı izine rastlanmadı

Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen C-130 uçağına dair incelemeler kapsamlı şekilde devam ediyor. Askeri kargo uçağının kara kutusunun TUSAŞ tesislerinde incelenmesine devam edilirken, kaza kırım ekibinin olay yerindeki çalışmaları da sürüyor. Uçağa ait enkaz parçalarının ise Kayseri'de bulunan 2. Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü'nde detaylı olarak inceleneceği duyuruldu.

"PATLAYICI İZİ YOK"

SABAH'ın edindiği son bilgiye göre, askeri kargo uçağının düşmesiyle ilgili olarak Jandarma Kriminal Laboratuvarı da bir rapor hazırladı. Raporda "Olayda patlayıcı izine rastlanmadığı" tespiti yer aldı.

NE OLMUŞTU?

Toplam 20 personeli taşıyan C-130 tipi askeri kargo uçağı 11 Kasım'da Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşmüş, kara kutu ise 13 Kasım'da Ankara'ya getirilmişti. Şehit olan 20 askeri personel için 14 Kasım'da resmi gören düzenlenmiş ve cenazeler memleketlerine gönderilmişti.