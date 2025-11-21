İBB Meclisi Gökkuş: İstanbul’u 94’te nasıl uçurumun kenarından aldıysak yine alırız

İBB Meclisi kasım ayı toplantılarının altıncı oturumu, İBB Başkan Vekili Nuri Aslan'ın başkanlığında Fatih Saraçhane'deki belediye binasındaki meclis salonunda yapıldı. Mecliste, AK Parti adına konuşan Grup Başkanvekili Faruk Gökkuş, CHP'li İBB yönetiminin bütçe yaklaşımını ve şehir yönetim performansını eleştirdi. Gökkuş, İstanbul'un büyüklüğüne uzun yıllardır vurgu yaptıklarını ancak mevcut yönetimin bu ölçeği 7 yıldır kavrayamadığını savundu.

'İSTANBUL, SİZİN YÖNETİMİNİZDE BİR KÜÇÜK ŞEHİR ANLATISI YAŞIYOR'

İstanbul'un ölçeği itibarıyla büyük bir yönetim vizyonu gerektirdiğini dile getiren Gökkuş, şunları söyledi: "İstanbul, küçük siyasi hesaplar uğruna heba edilemeyecek kadar büyük bir şehirdir. Anlamadınız. Dedik ki 'İstanbul'u siyasi kariyer basamağı yapmayın. İstanbul, sizin kişisel hedeflerinize basamak olamayacak kadar büyük bir şehirdir.' Anlamadınız. 7 yıldır sabırla ifade ettik ama olmadı. Bugün geldiğimiz noktada, CHP'li yönetimin elinde İBB, kapsamı, hizmet alanı, ölçeği itibarıyla neredeyse bir ilçe belediyesinin kapasitesine sıkışmış durumda. Kısacası İstanbul, sizin yönetiminizde bir küçük şehir anlatısı yaşıyor" dedi.

'NE ESER NE DE İCRAAT VAR'

AK Parti adına bütçeye dair üç ölçüyle değerlendirme yaptığını belirten Gökkuş, bunları "geçmiş performans", "geleceğe dair vizyon" ve "bu ikisi arasındaki gerçeklik ilişkisi" olarak sıraladı. Geçmiş döneme ilişkin vaatlerin yerine getirilmediğini dile getiren Gökkuş, "Vaatler var, eser yok. Söz var, icraat yok. 'Borçlanmak ihanettir' sözünüzün gereğini yapıp İstanbul'un borcunu düşürdüğünüz için teşekkür etmek isterdim. 'İstanbul'da hayatı kolaylaştıracağım' dediğiniz için, yollardaki çileyi bitirdiğiniz için teşekkür etmek isterdim. Ama maalesef teşekkür edecek bir icraat bulmak, çölde su aramaya benziyor." dedi.

'YENİKAPI'DA HİZMET ARAÇLARIYLA ŞOV YAPANLAR 7 BİN 788 ARAÇ KİRALAMASI YAPMIŞ'

CHP'li yönetimin 2019'da İBB'de göreve geliş döneminde yapılan Yenikapı'daki araç sergisine atıfta bulunan Gökkuş, "1717 araç var diye şov yapan yönetim bugün 7 bin 784 araç kiralamış durumda. Bu mudur tasarruf?" ifadelerini kullandı. Gökkuş, belediyenin borçlanma politikalarını da eleştirerek, mevcut yönetimin İBB'yi borçlanamaz hale getirdiğini dile getirdi. Konut üretimi konusunda yeterli ilerleme sağlanmadığını savunan Gökkuş, "Bu şehirde yüz bin konut sözü verip bir arpa boyu yol alamayanlar, kendileri için 7 yılda İBB'den daha fazla konut üretmiştir" ifadelerini kullandı.

'YOL ARKADAŞLARINIZIN İTİRAFLARI SİZİ NEDEN RAHATSIZ ETMİYOR?'

Konuşmasında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca İmamoğlu çıkar amaçlı suç Örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamındaki iddianameye de değinen Gökkuş, "Ekrem İmamoğlu'nun şahsi şirketinin genel müdürü, belediye bürokratlarıyla hangi işle bir araya geliyor? Hangi resmi görevle, hangi yetkiyle, hangi amaçla? İmamoğlu'nun 30 yıllık arkadaşı, dünün sıvacısı bugün milyonluk işlerin patronu haline gelen Adem Soytekin'in, KİPTAŞ başta olmak üzere belediyenin kritik birimleriyle kurduğu ağları nasıl görmezden geliyorsunuz? Yıllarca birlikte yol yürüdüğünüz Ertan Yıldız'ın ifadeleri hiç mi dikkatinizi çekmiyor? Bir insan kendi geleceğini riske atıp niye böyle bir itirafta bulunsun? Geçen dönem bu sıralarda sizinle oturan CHP meclis üyesi Umut Şenol'un, açık hava mecraları ve reklam dünyasında dönen dolaplara dair tek tek, isim isim yaptığı anlatımlar sizi neden rahatsız etmiyor?" sorularını sordu. Gökkuş ayrıca ihalelerde şeffaflık vaadinin yerine getirilmediğini, birkaç canlı yayından sonra belediye yönetiminin bu uygulamaya son verdiğini ifade etti.

'BİZ ŞİRKETLERİ GENEL MÜDÜRLER İDARE EDİYOR SANIYORDUK'

CHP'li İBB yönetiminin kenti 7 yıldır bir "maskeli balo sahnesinde" oyaladığını dile getiren Gökkuş, "Biz sanıyorduk ki ulaşımı, belediyenin internet sitesinde adı yazan daire başkanı yönetiyor. Gerçekte İstanbul'un ulaşımını, Ulaşım İç ve Dış Ticaret'in sahipleri ve gizli ortakları yönetiyormuş. Biz kültür ve sanat işlerini Kültür Daire Başkanı yürütüyor sanıyorduk. Meğer tüm kültür-sanat organizasyonlarını, aylık 350 bin lira kira ödeyebilen Murat Ongun ve firari ortağı Emrah Bağdatlı dizayn ediyormuş. Biz KİPTAŞ'ın başındaki arkadaş konutları yönetiyor sanıyorduk. Meğer İstanbul'un konut, ihale ve villa trafiğini eski sıvacı, yeni imar baronu Adem Soytekin yönlendiriyormuş. Biz İSFALT ve İSTAÇ'ı genel müdürler idare ediyor sanıyorduk. Gerçekte her iki kurumu da Fatih Keleş patronluğunda kurulan gölge kadrolar yönetiyormuş" diye konuştu.

'BU ŞEHRİN KADERİNİ BİR EKO-SİSTEM SOFRASINA BIRAKMAYACAĞIZ'

Seçimlere kadar İstanbul'un telafisi imkansız zararlar görmemesi için mecliste ve sahada muhalefet görevinin gereğini sonuna kadar yapacaklarını vurgulayan Gökkuş, "Bu şehir, daha önce çok fetretler gördü. Kara gecelerin ardından büyük sabahlara uyandı. 1994'te uçurumun kenarından nasıl aldıysak, yine alırız. Yine düzeltiriz. Yine bu şehri ayağa kaldırırız. Hangi engelle karşılaşırsak karşılaşalım, bu şehrin kaderini bir 'eko-sistem' sofrasına bırakmayacağız" ifadelerini kullandı.