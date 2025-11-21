İmamoğlu iddianamesinde "İstanbul House" detayı! Yurt dışı finansmanlar başka hesaplara aktarılmış

Ekrem İmamoğlu’na yönelik hazırlanan ‘yolsuzluk’ iddianamesinin detayları ortaya çıkmaya devam ediyor. İddianamede kullanılan yurtdışı finansmanlarının yaklaşık yüzde 50'sinin İBB ve ortakları ile proje ile ilgisi olmayan kurum ve kişi hesaplarına aktarıldığı belirtildi. Öte yandan Paris’te düzenlenen 2024 yaz olimpiyatlarında İBB ve İstanbul Spor A.Ş. tarafından açılan ve örgüt lideri Ekrem İmamoğlu’nun birçok açıklamasında övünerek bahsettiği İstanbul House isimli yerin tanıtım ofisi gibi gösterilerek birçok örgüt üyesinin adeta ödüllendirmek için götürüldüğü iddianamede ifade edildi.

Giriş Tarihi: 21 Kasım 2025 15:33

İddianamede kullanılan yurtdışı finansmanlarının yaklaşık yüzde 50'sinin İBB ve ortakları ile proje ile ilgisi olmayan kurum ve kişi hesaplarına aktarıldığı belirtildi. İBB ve İSKİ tarafından kullanılan yurt dışı finansmanların Ekrem İmamoğlu'nun kurmuş olduğu suç örgütünün parasal kaynaklarından biri olarak kullanıldığı da iddianamede aktarıldı. İddianamede kullanılan bu finansmanların amacı dışında kullanılarak buradan gelen parasal kaynağın İBB ve ortaklarına aktarıldığı ve buradan da usulsüz ihale ve doğrudan teminler yoluyla "sistem" adını verdikleri yapının ekonomik olarak beslenmesi için oluşturulan havuza gönderildiği belirtildi.

İDDİANAMEDE "İSTANBUL HOUSE" DETAYI İddianamede Paris'te düzenlenen 2024 yaz olimpiyatlarında İBB ve İstanbul Spor A.Ş. tarafından açılan ve örgüt lideri Ekrem İmamoğlu'nun birçok açıklamasında övünerek bahsettiği İstanbul House isimli yerin tanıtım ofisi gibi gösterilerek birçok örgüt üyesinin adeta ödüllendirmek için götürüldüğü iddianamede ifade edildi. O dönemde buraya yapılan harcamaların yüksek miktarlı olmasının kamuoyunda tepki çektiği ve gelen tepkiler üzerine örgüt yöneticilerinden Murat Ongun kendi X hesabından "Paris'teki "İstanbul Evi" ile ilgili kamuoyuna yansıyan bilgiler doğru değildir. Evin haftalık kirasının 249 bin Euro olup tüm masraflar sponsorların şartsız bağışları ile karşılanmıştır. İstanbul'un olimpiyat adaylığı yolundaki bu önemli uluslararası tanıtım faaliyeti için İBB bütçesinden para harcanmamıştır. Kamuoyunu yanıltıcı bilgilere lütfen itibar etmeyiniz" paylaşımda bulunduğu iddianamede ifade edildi.