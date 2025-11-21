İstanbul 6 yıl geriye gitti, fetret dönemini yaşıyor: İBB hizmet kurumu değil, siyasi finans aparatı oldu

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi 2026 yılı bütçe görüşmelerinde AK Parti grubu adına söz alarak konuşan Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, CHP'li İBB yönetimini sert sözlerle hedef aldı. Konuşmasında gündemin sadece bir bütçe görüşmesi değil, İstanbul'un kaderini belirleyecek bir dönemeç olduğunu söyleyen Ahmet Cini CHP'li yönetimin İstanbul'u "çöküş, vesayet ve yolsuzluk döngüsüne sürüklediğini" belirtti. İBB'nin borç miktarının dolar bazlı olarak 6,1 milyar dolara karşılık geldiğini vurgulayan Cin, metro projelerinde verilen tarihlerde tutarsızlık olduğunu ve 6 yılda bir durağın bile tamamlanamamasının kabul edilemez olduğunu söyledi.

'PENDİK E5 - ÇARŞI METRO HATTININ MALİYETİNİ ÜSTLENMEYE HAZIRIZ'

Pendik Fevzi Çakmak–Çarşı metrosunda tarihler arasındaki tutarsızlığa dikkat çeken Başkan Ahmet Cin, İBB'nin 2026 dediği hattın komisyonda 2027 olarak açıklandığını belirterek bunun ciddi bir hizmet sorunu olduğunu aktardı. Cin, 2022'de ikinci kez ihale edilen hattın 6 yıldır bitmemesinin ve hedef tarihin sürekli ertelenmesinin, bölgenin yoğun nüfusu düşünüldüğünde kabul edilemez olduğunu söyledi. Hattın kredi kullanımına da değinen Başkan Cin, bu kredinin Ekrem İmamoğlu döneminde kullanılan ilk kredilerden olduğunu hatırlatarak iddianamelerde bu kaynağın farklı alanlara aktarıldığına dair ciddi şüpheler bulunduğunu dile getirdi. Pendik–Tuzla ihalesinin iptal edilmesinin de süreci daha da belirsiz hale getirdiğini kaydederek, "Eğer finansman sorunu varsa Pendik Belediyesi olarak Pendik–E5–Çarşı hattının maliyetini karşılamaya hazırız. E5–Tuzla hattını yapmayacaksanız yetki devri yapın, Ulaştırma Bakanlığımızla birlikte hattı biz tamamlayalım" dedi.

ELEŞTİRİLERİ HAZMEDEMEYİP MİKROFONUNU KAPATTIRDI

Konuşmasında iddianamede yer alan, "Mali nitelikli suçlarla elde edilen sermaye üzerinden Cumhuriyet Halk Partisi'nin ele geçirilmesi ve sonrasında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde örgüt liderinin aday gösterilmesi için fon oluşturulduğunun anlaşıldığı" iddiasına yer verdi. Cin, bu ifadeleri hatırlattıktan sonra "Bizi dinlemiyorsanız, CHP'li olduğundan şüphe olmayan CHP'lileri dinleyin, bu hipnozdan çıkın, bu vesayetten kurtulun." çağrısında bulundu. Bu sözlerin ardından Meclis'te tansiyon yükseldi, Başkanvekili Nuri Aslan Başkan Cin'in İmamoğlu eleştirileri üzerine ' mikrofonu kapatın' diye bağırıp oturuma ara verdi.

'İBB BORCU 215,2 MİLYAR TL'YE ÇIKTI'

İBB'nin bir "hizmet kurumu" olmaktan çıkarak "siyasi finans aparatı" haline geldiğini savunan Cin, iştirakler hariç 2026 yılı için 609 milyar liralık dev bir bütçenin İBB'nin emrinde olduğunu dile getirdi. 2019–2025 döneminde yeniden değerleme dikkate alındığında 4,5 trilyon liranın, 2026 ile birlikte ise toplamda 5,5 trilyon liranın İBB'ye emanet edildiğini söyleyen Cin, "Bu paranın kentte bir karşılığı yok, ortada büyük bir kayıp-kaçak tablosu var" dedi. 2018 yılında 26,7 milyar lira olan İBB borcunun 2024'te 215,2 milyar liraya çıktığını, borcun bütçeye oranının yüzde 149'e yükseldiğini, belediye gelirlerinin giderleri karşılama oranının ise yüzde 75'e gerilediğini anlatarak "Gemi batmıştır. Ortada ne bir bütçe vardır ne de bir irade" diye konuştu.

'İSTANBUL'U BORCA BATIRAN YALANIN KILIFI: HÜKÜMET KAYNAK VERMİYOR'

Başkan Ahmet Cin, CHP'li yönetimin yıllardır merkezi hükümetin İBB'nin kaynaklarını kestiği yönünde algı oluşturduğunu, ancak bütçe gerçekleşmelerinin bunun tam tersini gösterdiğini savundu. "Oysa her yıl hükümetten gelmesini bekledikleri kaynağı kendileri yazdılar; 100 beklemişler, 109 almışlar. Ama yüzleri kızarmadan hükümetin kaynakları kestiğini iddia etmeye devam etmişler." diyen Başkan Cin, merkezi hükümetten gelen payın İBB'nin gelirleri içindeki oranının 2019'da yüzde 72 iken bugün yüzde 91'e yükseldiğini belirtti. Bu tabloyu, "Hükümet bize kaynak vermiyor yalanıyla İstanbul'u borca batırma eylemlerine kılıf uydurdular." sözleriyle değerlendirdi.

'DEPREM HAZIRLIĞINDA 6 YILDA ÇALIŞTAYDAN ÖTEYE GİDEMEDİLER'

Deprem ve kentsel dönüşüm ile ilgili konuşan Ahmet Cin mevcut yönetimi hedef aldı. İstanbul'un 1999 öncesi yapı stokunun alarm verdiğini hatırlatarak 2018'de deprem ve afet hazırlığına ayrılan bütçe oranının yüzde 5,1 iken 2025'te yüzde 2,7'ye, 2026 programında ise yüzde 2,5'e düştüğünü anlattı. Seçim döneminde verilen 100 bin konut sözünü hatırlatan Cin, "6 senede çalıştaydan öteye geçemediler, 2026 için hedefledikleri yeni konut sayısı 1.370; bu rakam, İstanbul'un büyüklüğü karşısında komik bile değildir." dedi. Pendik'te kaza sonucu ağır hasar alan bir binanın dönüşüm sürecinde İBB'nin ortadan kaybolduğunu ve geçmiş dönemde tamamlanan 432 konutun hak sahiplerine teslim edilmediğini de ileri sürerek, büyükşehir yönetimini kentsel dönüşüm süreçlerinde sorumluluktan kaçmakla suçladı.

'ULAŞIM VE TRAFİKTE İSTANBUL 7 YIL GERİYE GİTTİ'

Ulaşım ve trafik konusunda da çarpıcı veriler paylaşan Başkan Cin, 2018'de AK Parti döneminde inşaatına başlanan 140 kilometre raylı sistem hattının 61,9 kilometresinin hâlâ tamamlanamadığını belirtti. 2017'de 2 milyon ton olan asfalt kaplama miktarının 2024'te 1,1 milyon tona, 930 bin ton olan asfalt yamasının ise 380 bin tona düştüğünü aktaran Cin, İstanbul trafiğinde ortalama yoğunluğun yüzde 80'e ulaştığını söyledi. 2019–2025 döneminde açılan yeni yol uzunluğunun 113 kilometre ile sınırlı kaldığını, 2026 hedeflerinin ise "İstanbul için devede kulak bile sayılmayacağını" ifade etti. Başkan Cin, kendi ilçesini işaret ederek, "Biz Pendik'te ilçe belediyesi olarak 2019–2025 döneminde 60 kilometre yeni yol açtık." dedi.

'İSTANBUL, DÜNYANIN EN ÇOK OTOBÜS YANAN ŞEHRİ HALİNE GELDİ'

Toplu ulaşımda İETT'nin mali yapısını da gündeme taşıyan Başkan Cin, 2019'da İETT gelirlerinin giderleri karşılama oranının yüzde 119 iken 2024'te bu oranın yüzde 65'e düştüğünü belirtti. 2018'de 2 lira 65 kuruş olan bilet fiyatının 2025'te 35 liraya yükseldiğini hatırlatan Cin, "Kar eden İETT'yi zarar eder hale getirdiler. İstanbul, dünyanın en çok otobüs yanan şehri haline geldi." iddiasında bulundu.

'TARİHİN EN BÜYÜK SİYASİ KADROLAŞMASINA İMZA ATILDI'

Başkan Ahmet Cin, sosyal yardım, kültür-sanat ve personel politikalarında ise CHP yönetimini "çelişkilerle dolu bir dönem" yürütmekle suçladı. İSMEK şubelerinin kapatıldığını, sosyal yardım kartlarının "kongre salonlarında rüşvet gibi dağıtıldığını", kültür fonlarının "yandaş etkinliklere" yönlendirildiğini öne sürdü. İştiraklerdeki personel sayısının görev döneminin başında 53 bin 667 iken, önce binlerce kişinin işten çıkarılmasıyla 38 bine düşürüldüğünü, daha sonra 76 bin 203'e yükseltildiğini belirten Cin, "Emekliler de dahiledildiğinde önceki dönemden kalan çalışan sayısı yüzde 250 artırılmıştır. Tarihin en büyük siyasi kadrolaşmasına imza atmış, şebeke tipi bir personel yapısı kurmuşlardır." dedi. Su fiyatlarındaki artışı da eleştirerek, "Allah'ın suyunu paralı yapmayacağız diyenler, 4 lira olarak devraldıkları suyu 6 yılda 52 liraya çıkardılar." ifadesini kullandı.

'2026 BÜTÇESİ FETRET VE GERİLEME BÜTÇESİDİR'

İBB'nin 2026 bütçesi ve Performans Programı'nı "fetret ve gerileme bütçesi" olarak nitelendiren Başkan Cin, programda yatırım için ayrılan payın yüzde 39'a gerilediğini, 2026 yılı gider bütçesininde ki artış oranı yüzde 6 iken faiz giderlerinde yüzde 31'lik artış öngörüldüğünü, bütçenin yüzde 90'ının merkezi hükümet gelirlerine dayandığını savundu. Buna dayanarak, "Belediyenin yine gelir üretmeyeceği teyit edilmiştir." dedi ve sözlerini, "Herhangi bir şeyin güzel olabilmesi için CHP'den kurtuluş bir ön koşul hâline gelmiştir. Sabırla o günü bekleyen tüm İstanbulluları muhabbetle selamlıyorum." cümlesiyle noktaladı. Cin, konuşmasının sonunda 2026 bütçesi ve performans programı hazırlıklarında emeği geçen bürokratlara ve meclis üyelerine teşekkür ederek, bütçenin İstanbul'a hayırlı olmasını diledi.