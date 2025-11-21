Öcalan komisyona ne diyecek? Bu süreçte ikna edilmesi gerekenler de tam olarak onlar | Melih Altınok yazdı
Sabah Gazetesi Yazarı Melih Altınok, Terörsüz Türkiye süreci ve Meclis'teki komisyonun İmralı'ya gitme adımıyla ilgili dikkat çeken bir yazı kaleme aldı. Melih Altınok, DEM Eşbaşkanı Pervin Buldan'ın açıklamalarına atıfa bulunarak, "Umarım Buldan yanılıyordur ve Apo, eline geçen bu fırsatı sıkıcı bir propaganda monoloğuyla heba etmez." dedi.
Terörsüz Türkiye adımları Meclis'teki komisyonda alınan kararlar ekseninde şekilleniyor. Sabah Gazetesi Yazarı Melih Altınok, bugün İmralı'ya gidilme planıyla ilgili çarpıcı bir yazı kaleme aldı.
İşte Melih Altınok'un 'Öcalan komisyona ne diyecek?' başlıklı yazısı:
MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin, partisinin grubunda yaptığı şu açıklama haftaya damgasını vurdu:
"İmralı'ya gidilsin mi, gidilmesin mi tartışmasına son verilmeli. Sürecin asıl muhataplarından birisiyle temas kurulamazsa ilerleme nasıl kaydedilecek. İmralı'ya gidilmesine ayak sürümenin manası yok. Kimse bu ziyarete yanaşmazsa, herkes 3 maymunu oynamanın merakında ısrar ederse açık açık söylüyorum: Alırım yanıma 3 arkadaşımı, kendi imkânlarımızla İmralı'ya gitmekten, bir masa etrafında da yüz yüze gelmekten imtina etmem."
Peki, yakında İmralı'ya gideceği anlaşılan Meclis Komisyonu'na Öcalan ne anlatacak?
Bu kadar acele ediliyorsa süreci nihayete erdirecek şeyler söylemesi bekleniyordur, değil mi?
Bu soru, geçtiğimiz gün örgütün yayın organlarından birinde, DEM Eşbaşkanı Pervin Buldan'a da soruldu. Şu cevabı verdi:
"Yani birçok konu var, muhtemelen tabii. Biz ne konuşacağını çok bilemeyiz. Ama nereden başlayacağını az çok biliyoruz; çünkü bunu başından beri söylüyor. Ben PKK'yi niye kurdum? İşte son isyan dediğimiz PKK'nin son isyanının ortaya çıkış sebepleri... Belki de niçin bu süreci başlattığını Sayın Öcalan komisyonla konuşacak. 50 yıllık bir çatışmalı süreci niye bitirdiğini ya da en başından PKK'yi niye kurduğunu..."