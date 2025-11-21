SON DAKİKA İstanbul'da bir zehirlenme vakası daha! 25 kişi hastaneye kaldırıldı

İstanbul Şişli'de aynı işletmede yemek yiyen 25 kişinin gıda zehirlenmesi şüphesiyle çevredeki hastanelere başvurduğu ve genel sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

SON DAKİKA İstanbul’da bir zehirlenme vakası daha! 25 kişi hastaneye kaldırıldı
AA

İstanbul'da zehirlenme vakalarına bir yenisi daha eklendi. İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner, Şişli'de aynı işletmede yemek yiyen 25 kişinin gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere başvurduğunu aktardı.

SON DAKİKA İstanbul’da bir zehirlenme vakası daha! 25 kişi hastaneye kaldırıldı

25 KİŞİ HASTANELERE BAŞVURDU

Güner, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul'un Şişli ilçesinde bir işletmede yemek yiyen bazı vatandaşlarımız, gıda zehirlenmesi şüphesiyle çevredeki hastanelere başvurmuştur. Olayla ilgili olarak toplam 25 kişi sağlık kuruluşlarına müracaat etmiştir.

SON DAKİKA İstanbul’da bir zehirlenme vakası daha! 25 kişi hastaneye kaldırıldı

"GEREKLİ TEDAVİLER YAPILMAKTADIR"

Başvuruda bulunan vatandaşlarımızın genel sağlık durumları iyi olup, gerekli tıbbi değerlendirme ve tedavileri yapılmaktadır." ifadelerini kullandı.