Trafik çilesinin sorumlusu Büyükşehir Belediyesi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Başkent Ankara'da çileye dönüşen trafik sorunu hakkında açıklamada bulundu. Kabine toplantısı sonrası SABAH'a konuşan Bakan Uraloğlu, çevre otoyolu içindeki bütün sorumluluğun Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde (ABB) olduğunu söyleyerek, "Çevre otoyolu içindeki bütün sorumluluk Büyükşehir Belediyesi'nde, Bakanlığın karayolu anlamında bir sorumluluğu yok. Şehir içi araç trafiğinin çözümü noktasında ABB'den bize gelen bir yardım talebi de bulunmuyor. Dolayısıyla bizim hukuken bir görevimiz yok. Ancak biz raylı sistemler noktasında zaten destek oluyoruz. Mesela Başkentray bizde, biz işletiyoruz. Günde on binlerce yolcu taşıyoruz" dedi.