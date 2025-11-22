19 bin kişiye erken kanser tanısı konuldu

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda konuştu:

ERKEN TEDAVİ ŞANSI SUNULDU: Son bir yılda, 35 milyon vatandaşımızın kronik hastalık taramaları gerçekleştirildi, 7,3 milyon kişiye yeni tanı konuldu. Kanser taramalarında da önemli başarılar elde ettik. 5 milyon vatandaşımıza tarama yaptık, 19 bin kişiye erken kanser tanısı koyduk.

SEZARYEN ORANI YÜZDE 12,3 DÜŞTÜ: Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde başlattığımız 'Normal Doğum Eylem Planı' sayesinde, uzun yıllardır artış eğiliminde olan primer sezaryen oranını düşüşe geçirdik. Bir yıl içinde primer sezaryen oranında yüzde 12,3'lük düşüş sağladık. 3 bin 400 koordinatör ebemizle ve bin 524 gebe okulumuzla, anne adaylarını doğuma hazırlıyoruz.

10 MİLYON KİŞİ ÖLÇÜLDÜ: İdeal Kilonu Öğren, Sağlıklı Yaş kampanyasıyla, sadece 3 ayda 81 ilde 10 milyondan fazla vatandaşımızın boy ve kilo ölçümlerini yaptık. Vatandaşlarımızın yüzde 65'inin kilosunun fazla olduğunu tespit ederek diyetisyenlerimize yönlendirdik.

AYNI GÜN RANDEVU: 81 ilde, 79 branşın 72'sinde aynı güne randevu alabiliyor. Randevu sorununu büyük oranda çözdük. Türkiye, 3,5 milyon vatandaşına her gün sağlık hizmeti verebilen kapasiteye ulaştı. 2024 yılında sağlık hizmetlerine, 1 milyar 48 milyon müracaat gerçekleşti. Bu rakam, bu yılın ilk 10 ayında 930 milyon olarak kaydedildi.

YÜZDE 80 YENİLENDİ: Son 23 yılda mevcut hastanelerimizin yüzde 80'ini yeniledik, 794 yeni hastaneyi hizmete kazandırdık, kamu hastanelerinde toplamda 173 bin yatağa ulaştık.

AİLE HEKİMLERİNE 65 MİLYON BAŞVURU: Bin 859 ilacı aile hekimlerimizce yazılabilir hâle getirdik. Bir yıl öncesine göre, 65 milyon başvuru, hastane yerine Aile hekimleri tarafından karşılandı. Aile hekimi 11 kronik hastalığı izleyebiliyor.

13 AŞI GELİŞTİRİLECEK: Yerli kalp-akciğer makinesi ve yerli glikoz cihazını geliştirdik, üretim aşamasına geldik. ASELSAN iş birliğiyle geliştirdiğimiz mobil röntgen cihazının da seri üretimine geçtik. Ayrıca, Hepatit A, verem, pnömokok dâhil 13 aşının geliştirme süreçlerinde önemli ilerlemeler kaydettik.

YENİ HEDEFLERİ SIRALADI: Hareketli yaşamı teşvik eden, aşırı kilo, sağlıksız beslenmeyle mücadeleyi güçlendiren politikaları yaygınlaştıracağız.