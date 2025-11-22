Ankara-Pekin hattında yoğun diplomasi: Çin’den Türk vatandaşlarına kolay vize için düğmeye basıldı!

Türkiye-Çin arasındaki ilişkiler son 3 ayda yürütülen yoğun diplomasiyle yeni bir ivme kazandı. Son dönemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve 6 bakanın ziyareti, iki ülke arasındaki sıkı teması daha da güçlendirdi. Pekin Büyükelçisi Ünal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Şangay İşbirliği Teşkilatı (ŞİÖ) zirvesine onur konuğu olarak katılması ve kendisine altı bakanın eşlik etmesinin ilişkilerin önemini gözler önüne serdiğine dikkat çeken Büyükelçi Ünal, "Bu yıl diplomatik ilişkilerin 54. yıldönümünün idrak edildi. İki ülke arasındaki ilişkilerin önümüzdeki dönemde daha da gelişeceğine inanıyoruz" dedi.

TURİSTİK VİZEDE KOLAYLIK İÇİN TEMASLAR SÜRÜYOR

Yaklaşık 48 milyar dolara ulaşan ticaret hacmi ile Çin'in Türkiye'nin Asya'daki birinci, dünyadaki ise üçüncü ticaret ortağı haline geldiğini belirten Ünal, Çin'e yönelik ticari faaliyetlerin yanı sıra Türk vatandaşlarının bireysel turistik vize başvurularında yaşadığı zorluklara ilişkin temasların sürdüğünü belirtti. Büyükelçilik ve Dışişleri Bakanlığı olarak konuyu Çin makamlarına ilettiklerini belirten Büyükelçi Ünal, "Çin'in tıpkı Türkiye gibi çok eski, kadim bir uygarlık olduğunu, iki eski kadim medeniyet olarak birbirimizle ilişkilerin hep sürdüğünü, Osmanlı döneminden bu yana çok sıkı bir elçi, tüccar ve kültürel temas ilişkisi içinde bulunduğumuzu ve Çin'in dünyanın diğer bölgelerinde olduğu gibi Türkiye'de de merak edilen, sevilen bir ülke olduğunu sıklıkla gündeme getiriyoruz. Turist olarak gelmek isteyen vatandaşlarımıza daha rahat bir vize sistemi kurulmasını arzuluyoruz. Bu konudaki temas ve girişimlerimiz sürüyor" ifadelerini kullandı.

KUŞAK VE YOL İLE ORTA KORİDOR GİRİŞİMİ ENTEGRE OLMALI

Türkiye'nin Kuşak ve Yol projesindeki rolüne değinen Büyükelçi Ünal, sözlerini şöyle sürdürdü: "Osmanlı İmparatorluğu'nda ve hatta daha öncesinde de Türk ve Çin halklarını birbirine bağlayan İpek Yolu vardı. İpek Yolu yüzyıllar boyunca iki medeniyeti, iki ülke tüccarlarını, sanatçılarını, diplomatlarını birbirine bağladı. Ama o dönem gidip gelmek toplam 7 sene sürüyordu. Bugün ise daha farklı bir durum var. Biz günümüzdeki İpek Yolu'nun Kuşak ve Yol girişimi olacağını düşündüğümüz için bu girişimi başından beri destekledik. Kuşak ve Yol girişimini desteklerken, ülkemizin ortaya çıkardığı ve ilerlettiği Orta Koridor girişimlerini öne sürerek bu iki girişimin birbirlerine entegre bir şekilde çalışmalarını arzuluyoruz. "

ÇİN'DEN İSTANBUL'A GİDEN İLK TREN SEFERİ 15 GÜNDE VARDI

Bu entegrasyon çerçevesinde yaşanan gelişmelere değinen Ünal, bu yılın Temmuz ayında Çin'in Çongçing ve Çengdu şehirlerinden Türkiye'ye yönelik ilk tren seferlerinin başladığını anımsattı. Büyükelçi Ünal, "Çongçing'ten hareket eden ilk Çin treni İstanbul'a sadece 15 günde ulaştı. Deniz ticaretine kıyasla kısa ve tasarruflu bir süre. Ayrıca yeşil ekonomiye katkısı olan bir girişim. Biz bunu Orta Koridorla entegre bir şekilde çalıştırmak için Çin makamlarıyla toplantılarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu.

ŞİÖ'DE İLİŞKİLER ORTAKLIK SEVİYESİNE YÜKSELDİ

Türkiye'nin Şangay İşbirliği Teşkilatı (ŞİÖ) ile uzun süredir devam eden diyalog ortaklığı düzeyindeki ilişkilerinin geleceği hakkında konuşan Ünal, son zirvede alınan bir kararla, bütün üyelik ortaklıklarının ortaklık seviyesine çıkarıldığını belirtti. Öte yandan son zirvede alınan ve uzun zamandır beklenen bir kalkınma bankasının kurulma kararının alındığına değinen Büyükelçi Ünal, "Yatırım ve kalkınma amacı taşıyan ve krediyi dağıtacak olan bir banka olacak. Bu banka yürürlüğe girdikten sonra eminim ki tüm üyelerin ve ortakların Şangay İşbirliği Teşkilatı ile ilişkileri daha da gelişecektir" şeklinde konuştu.