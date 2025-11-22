Başkan Erdoğan’dan G20 Zirvesi’nde diplomasi trafiği!

Cumhurbaşkanı Erdoğan , G20 Liderler Zirvesi için bulunduğu Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Johannesburg kentinde Meksika, Endonezya, Güney Kore, Türkiye ve Avustralya arasındaki gayriresmi istişare ve eş güdüm platformu MIKTA'nın liderleriyle bir araya geldi.

KANADA BAŞBAKANI İLE GÖRÜŞTÜ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi için bulunduğu Güney Afrika'nın Johannesburg kentindeki temasları kapsamında, Kanada Başbakanı Mark Carney ile bir araya geldi.

ANGOLA CUMHURBAŞKANI İLE GÖRÜŞME

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Angola Cumhurbaşkanı Joao Lourenço ile bir araya geldi. Başkan Erdoğan, Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'ndeki temaslarına devam ediyor. Erdoğan, zirvenin yapıldığı Johannesburg Expo Center'da Angola Cumhurbaşkanı Lourenço ile görüştü. Görüşmede, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik de hazır bulundu.