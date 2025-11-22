Başkan Erdoğan’dan G20 Zirvesi’nde diplomasi trafiği!
Başkan Erdoğan, Johannesburg’da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi’ne katıldı. Başkan Erdoğan burada “Kimseyi Geride Bırakmadan Kapsayıcı ve Sürdürülebilir İktisadi Büyüme: Ekonomilerin İnşası, Ticaretin Rolü, Kalkınmanın Finansmanı ve Borç Yükü” oturumunda konuştu. Başkan Erdoğan daha sonra bir dizi diplomatik görüşme gerçekleştirdi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Johannesburg'da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'ne katıldı. Başkan Erdoğan'ı törende ev sahipliği yapan Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa karşıladı. Başkan Erdoğan daha sonra zirve kapsamında bir dizi diplomatik görüşmeler gerçekleştirdi.
EL SUUD İLE SOHBET
Zirvenin ilk oturumu öncesinde Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan El Suud ile ayak üstü sohbet etti. Erdoğan daha sonra Cezayir Başbakanı Sifi Ghrieb ile selamlaştı.
ETİYOPYA BAŞBAKANI'NI KABUL ETTİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi kapsamında Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali'yi kabul etti. Zirvenin yapıldığı Johannesburg Expo Center'daki kabul, basına kapalı gerçekleşti. Kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Halit Yerebakan ve MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman da hazır bulundu.