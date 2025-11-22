Çocuklar için sorumluluk almalıyız

Emine Erdoğan, Burundi Devlet Başkanı Evariste Ndayishimiye'nin eşi Angeline Ndayishimiye'nin ev sahipliğinde Bujumbura'da gerçekleştirilen "Burundi 6. Kadın Liderler Üst Düzeyli Forumu"na video mesaj gönderdi: "Dünya, 10-19 yaşları arasında 2 milyar çocuk ve gençle, en kalabalık ergen kuşağına ev sahipliği yapıyor. Onlara sunacağımız fırsatlar, eğitim olanakları ve güvenli yaşam koşulları sadece bireysel kaderlerinin değil, yarınlarının da belirleyicisi. Küresel eşitsizlikler insanlığı büyük çelişkilerle karşı karşıya getirdi. Bazı çocuklar sınırsız imkânlara sahipken, bazıları temel haklardan bile mahrumlar. Dünyanın bir ucunda çocuklar günde 7 saat ekrana bakarak bağımlılıktan zarar görüyor.

Dünyanın başka bir ucundaysa okul çağındaki 1 milyardan fazla çocuk, eğitim için internete erişemiyor. Bir yanda öğünleri işlenmiş hızlı gıdalardan ibaret olan çocuklar çocukluk çağı obezitesine yakalanırken, diğer yanda 181 milyon çocuk, ağır gıda yoksunluğu çekiyor. Aile yuvası, bir çocuğun en iyi yetişebileceği ortamken 140 milyondan fazla çocuk yetim. Akran zorbalığı, aile içi şiddet gibi başlıklara iklim kaygısı eklendi. Sorunları çözmek ancak çok yönlü ve kapsayıcı yaklaşımla mümkün. Sağlıklı nesiller yetiştirmenin ilk adımı, ailenin, okulun ve toplumun aynı çabada buluştuğu, güçlü bir işbirliğini tesis etmektir. Çocuklarımız için ortak sorumluluk almalıyız."

GAMBİYA'YA SAĞLIK KÖPRÜSÜ

Afrika'da yardım faaliyetleri yürüten Tüm Afrika'nın Dostları Derneği (TADD), Gambiya'da Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı'nın (TİKA) desteğiyle 16-24 Kasım tarihleri arasında sağlık desteği veriyor. TADD aracılığıyla ülkeye gelen genel cerrahi, anestezi, plastik cerrahi, jinekoloji, üroloji ile kulak burun boğaz (KBB) branşlarından oluşan 19 kişilik uzman sağlık ekibi, söz konusu süre zarfında muayene ve bölgede gerçekleştirilmesi zor olan cerrahi operasyonlar yapıyor. Ayrıca Türkiye'den getirilen tonlarca ilaç ve tıbbi malzeme, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

Türkiye'nin Banjul Büyükelçisi Türker Oba, TİKA Program Koordinatörü Ali Kerim ve Maarif Vakfı Temsilcisi Mustafa Dirier, sahada çalışan Türk ekiplerini operasyon ve muayenelerin yapıldığı merkezde ziyaret etti. TADD Başkanı Dr. Bilgehan Güntekin ve 19 kişilik uzman sağlık ekibiyle bir araya gelen heyet, yürütülen çalışmalar hakkında detaylı bilgi aldı. Büyükelçi Oba, Türk doktorların fedakârlığının iki ülke ilişkilerine sağladığı katkıdan övgüyle bahsetti. Organizasyonun önemine ilişkin TADD Başkanı Güntekin, Türk kurumlarının bu birlikteliğinden duyduğu memnuniyeti aktararak şunları söyledi: "Gambiya'da sadece bir hastalıkla değil, sağlık hizmetine erişimdeki eşitsizlikle de mücadele ediyoruz. Arkamızda devletimizin, Sayın Büyükelçimizin ve TİKA gibi kurumlarımızın gücünü hissetmek bizlere güç veriyor. Bu gönül köprüsü, sadece bir tedavi değil, insan onuruna yakışır bir dokunuş anlamı taşıyor." AA

MOZAMBİK'TE SAVUNMA SANAYİİ ZİRVESİ

Mozambik'in başkenti Maputo'da, Savunma Sanayii Başkanlığı ve İletişim Başkanlığı koordinasyonunda ilk kez düzenlenen "Mozambik-Türkiye Savunma Sanayii İşbirliği Forumu" önceki gün başladı.

Foruma, Savunma Sanayei Başkanı Haluk Görgün, Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Mustafa Murat Şeker ve HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar ile Türk savunma sanayii heyeti katıldı. Forumda, Türk ve Mozambikli savunma sanayii paydaşları bir araya gelerek mevcut işbirliği imkânlarını ele alacak ve stratejik ortaklıkları güçlendirmeye yönelik yeni açılımlar üzerinde duracak. AA