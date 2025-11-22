İnfaz indirimi için yoğun trafik

İlk etapta 50 bine yakın kişinin yararlanması beklenen, kamuoyunda "Kovid indirimi" olarak bilinen infaz düzenlemesi için düğmeye basıldı. Kovid düzenlemesinin 11'inci Yargı Paketi'ne eklenmesi için Cumhur İttifakı'nda yoğun bir trafik yaşanıyor. AK Parti içinde düzenlemeden FETÖ'cülerin de yararlanması endişesi taşıyanlar bulunuyor. Daha önce bu endişe nedeniyle düzenleme son anda 10'uncu Yargı Paketi'ne alınmamıştı. Üzerinde çalışılan düzenleme şöyle:

DÜZENLEME NASIL OLACAK?

Daha önce çıkartılan yasa ile 31 Temmuz 2023 tarihinden önce işlenen suçlarda, cezasının tamamlanmasına 5 yıl ve daha az kalanlar denetimli serbestlik kapsamına alınıp şartlı salıverilmişti. Ancak düzenleme, cezası kesinleşmemiş olanları (soruşturma-kovuşturma aşamasında olanlar) kapsam dışı bırakmıştı. Bunun da Anayasa'nın eşitlik ilkesine aykırı olduğu gerekçesiyle yeni bir teklif hazırlanmıştı. Yapılan hazırlığa göre düzenleme 31 Temmuz 2023 yılından önce işlenen suçları kapsayacak.

KAPSAM GENİŞLİYOR

Daha önce çıkartılan Kovid düzenlemesinden sadece cezaları kesinleşenler yararlanmıştı. Yeni teklifle 31 Temmuz 2023 tarihinden önce işlenen suçlar için kapsam genişletilmiş olacak. Cezasının dolmasına 5 yıl ve daha az süre kalanlar denetimli serbestlik kapsamına alınıp şartlı salıverilecek. Terör ve örgüt suçlarının kapsam dışı bırakılması planlanıyor. Buna kamuoyunda infial yaratacak bazı suçlar da eklenebilir. Çerçeve yapılacak çalışmalara göre netleşecek. AK Parti, düzenlemenin etki analizinin çıkartılmasını istedi. İlk aşamada 50 bine yakın mahkûmun denetimli serbestlik ile cezaevinden çıkması bekleniyor. Rakam daha sonra artacak.