Kılıçdaroğlu, Özgür Özel yönetimini topa tuttu: CHP derhal arınmalıdır
Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yayınladığı videoda, CHP yönetimini sert sözlerle eleştirdi. "Hesap sorabilmek için de hesap vermekten kaçınmamak gerekir. Hesap vermek her bir CHP'linin namus borcudur." diyen Kılıçdaroğlu, CHP'nin derhal arınması ve yoluna devam etmesi gerektiğini ifade etti.
Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, X hesabından yayınladığı videoda, CHP yönetiminin hesap vermekten kaçınmaması gerektiğini belirterek, "Hesap vermek her bir CHP'linin namus borcudur." dedi.
Kılıçdaroğlu, CHP'nin iftiralar ve yolsuzluk iddialarıyla yol alamayacağına dikkat çekerek, "CHP derhal arınmalı ve yoluna devam etmelidir." dedi.
"CHP DERHAL ARINMALI"
Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından paylaştığı videoda şu ifadeleri kullandı:
"Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye Cumhuriyeti devletinin kurucu partisidir. Aynı zamanda devleti ve cumhuriyeti koruma iradesinin de ta kendisidir. Cumhuriyet Halk Partisi sıradan bir parti değildir. Partimizin kodları, geleneği ve iki büyük misyonu vardır.
Birincisi; siyaseti temiz tutmak ve hesap sormaktır. Hesap sorabilmek için de hesap vermekten kaçınmamak gerekir. Hesap vermek her bir CHP'linin namus borcudur. Her siyasi parti ve her siyasetçi savrulabilir, geri durabilir, rüşvet ve yolsuzluk sarmalına bulaşabilir ve hatta ihanet zincirine de tutunabilir. Ama, bakın büyük bir ama ile söylüyorum, Cumhuriyet Halk Partisi rüşvetlerle, yolsuzluklarla ve rüşvet çarkının müteahhitleri ile anılamaz, bunlarla bir araya gelemez. Üzerinde iftiralar ve yolsuzluk iddialarıyla yol alamaz, derhal arınmalı ve yoluna devam etmelidir. Cumhuriyet Halk Partisi, aziz milletimizi ahlaki uyanışa davet eden bir parti olmalıdır.
"TARİHİN DOĞRU TARAFINDA YER ALMAK CESARET GEREKTİRİR"
İkincisi; Cumhuriyet Halk Partisi devlete istikamet çizer. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Ortadoğu'dan Asya'ya, Kafkaslardan Avrupa'ya, Altaylar'dan Tuna'ya söyleyecek sözü vardır. Türkiye Cumhuriyeti at sürdüğü ve şehit verdiği coğrafyalarda sıkışamaz. Gönül bağı kurduğu kardeş milletler sofrasında sıkıştırılamaz, sıkışıklığa gelemez. Cumhuriyet Halk Partisi Ortadoğu'da tökezleme bizi bekleyen İsrail ve Amerika belasını bertaraf etmek ve devletin ali menfaatleri için sürecin içinde olmak zorundadır.