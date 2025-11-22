Komisyon İmralı yolcusu

TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında 18'inci toplantısını yaptı. Terörsüz Türkiye için İmralı'ya gitme kararının görüşüleceği oturumun kapalı yapılmasına karşı çıkan CHP ve İmralı'ya gidecek heyete katılmayacağını açıkladı. AK Parti, DEM Parti ve MHP oylarıyla kapalı oturum kararı alındı. Kapalı oturumda İmralı'ya gidilmesi kararı 3'e karşı 32 oyla kabul edildi. Oylamada 2 de çekimser oy kullanıldı. AK Parti, MHP, DEM Parti, TİP ve EMEP kabul; Yeni Yol çekimser; DP, DSP ve HÜDAPAR ise ret oyu kullandı. TBMM Başkanlığı. kararın "nitelikli çoğunlukla" alındığının altını çizdi. Yurt dışında olan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu, Yeni Yol Grup Başkanvekili Mehmet Emin Ekmen ve Yeniden Refah Partisi'nden Doğan Bekin toplantıya katılmadı. CHP'nin İmralı heyetine üye vermeme kararına DEM Parti'den sert tepki geldi. DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, isim vermeden CHP'ye yüklendi ve "Tarihi cesur insanlar, cüret edenler yapar. Bugün tarih, her birimizin kişisel tutumlarını da kayda geçiriyor" dedi.

İMRALI'YA GİDECEK İSİMLER BELLİ OLMAYA BAŞLADI

İmralı'ya gidecek heyete grubu bulunan siyasi partiler üye verecek. AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman'ın, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'ın, DEM ise Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit'in ismini belirledi. Yeni Yol grubu ise heyete üye verip vermemeyi netleştirmedi. Heyetin önümüzdeki hafta içinde İmralı'ya gitmesi bekleniyor.