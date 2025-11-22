‘Linç kampanyasının mağduru olduk’

İstanbul Fatih'te otelde zehirlenen ve hayatını kaybeden Böcek ailesinin Beşiktaş Ortaköy'de yemek yedikleri ortaya çıkmış ve gözler Ortaköy esnafına çevrilmişti. Beşiktaş Esnaflar Derneği Başkanı Mehmet Mehdi Dalmaz, esnafla birlirkte Ortaköy'de basın açıklaması yaptı. Dalmaz, olayın ilk gününden bu yana Beşiktaş esnafının sosyal linç kampanyasına maruz bırakıldığını belirterek sosyal medyada dolaşan yanlış bilgilerin bölgedeki işletmelere ciddi ekonomik zarar verdiğini ifade etti. İlçe genelinde esnafın cirolarının yaklaşık yüzde 70 oranında düştüğünü söyledi. Dalmaz, laboratuvar ortamında yapılan gıda analizlerinde herhangi bir zehirlenme bulgusuna rastlanmadığını, İstanbul'un her noktasından gelen misafirlere ve yabancı turistlere yıllardır güvenle hizmet verdiklerini söyledi.