Oteli ilaçlayan görevli ifade verdi ‘sertifikam yok’

Almanya'dan tatil için geldikleri İstanbul'da 'zehirlenme' şüphesiyle hastanede tedavi altına alınan, ardından hayatını kaybeden Böcek ailesinin 4 ferdinin öldüğü olaya ilişkin soruşturmada şüphelilerin ifadeleri ortaya çıkmaya devam ediyor. İlaçlama şirketinin sahibi Z.K. ise, şirketi 6-7 yıl önce kurduğunu kaydederek, "İlaçlama işi ile ilgili herhangi bir sertifikam yok. Doğan C.'nin de (ilaçlamayı yapan çalışan) bildiğim kadarıyla bir sertifikası yoktur" itirafında bulundu. Odayı ilaçlayan Doğan C. de, "İlaçlama işleminde Alfasc ve Cypermetrin isimli ilaçları suya karıştırarak püskürtme yoluyla kullandım. Odada belli aralıklarla tahmini olarak 16-17 bölgeye filit jel isimli böcek ilacını kullandım. İlaçlama öncesi tuvalet kapısı ve havalandırmayı kâğıt bantla kapattım. İlaçlama bitince odanın kapısını bantlayarak ayrıldım. İlaçlama işlemine ilişkin herhangi bir sertifikam yoktur" dedi. Otel sahibi Hakan O. ise sorumluluktan kaçarak, "Ölen şahısların ilaç zehirlenmesi sonucu öldüğüne kanaat getirilse bile sorumluluk bu ilaçlamayı yapan ilaç şirketine aittir" ifadelerini kullandı. Öte yandan tatil için geldikleri İstanbul'da hayatını kaybeden Böcek ailesinin sevenleri Almanya'daki evlerinin önüne oyuncaklar bıraktı, o anlar görenleri duygulandırdı.