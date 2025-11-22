Rüşvetçi mühendis talanı ifşa etti

Yolsuzluk nedeniyle görevden el çektirilen Ekrem İmamoğlu'nun en dikkat çekici isimlerinden biri olan harita mühendisi Yakup Öner, İstanbul Boğazı'nda İmamoğlu'nun talimatlarıyla adeta "rüşvet mühendisi" gibi çalıştı. Doğrudan İmamoğlu'na bağlı olarak çalışan isimlerden biri olan VIP Yakup mahlaslı Öner, Boğaziçi İmar Müdürlüğü'nün yetki ve sınırları içerisinde bulunan otel, restoran ve yapıların ruhsat onayları sürecinde özel görüşmeler yaparak suç örgütünün milyarlarca lira suç geliri elde etmesinde önemli rol oynadı.

MütevazI bir harita mühendisi hayatı süren Yakup Öner'in hayatı Ekrem İmamoğlu'nun 2014'te Beylikdüzü Belediye Başkanı olmasının ardından değişti. Öner, İmamoğlu ile çalışmaya başladıktan sonra genç yaşta yaklaşık 100 milyon liralık bir servete sahip oldu. 19 Mart'taki operasyonda gözaltına alınan Öner'in evinden 2 kilo altın ve döviz cinsi para ele geçirildi. Üzerine kayıtlı çok sayıda arsa ve lüks otomobilin de bulunduğu belirlenen Öner, soruşturma kapsamında etkin pişmanlıktan faydalanarak itirafçı oldu ve suç örgütünün çözülmesinde önemli itiraflarda bulundu.