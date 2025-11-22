Şehit komiser rahat uyuyacak

Adana Büyükşehir Belediyesi'nin kasım ayı meclis toplantısında SABAH'ın "Şehidin anısına büyük saygısızlık" başlıklı haberi gündem oldu. MHP Grup Başkanvekili Cemal Demirdağ, Gezi Parkı eylemlerine müdahale sırasında inşaat halindeki alt geçitten düşerek şehit olan komiser Mustafa Sarı'nın adının verildiği alt geçidin bakımsız halinin fotoğraflarını kürsüde gösterdi. Demirdağ, "Şehidimizin adının yer aldığı alt geçidin hali gerçekten üzücü. Bir an önce eski haline getirilip, çiçeklerle süslenmesini istiyoruz" dedi.

Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Güngör Geçer, "Arkadaşlarımız proje çalışması yaptı Alt geçitte komple yenileme çalışmaları yapılacak" yanıtını verdi. Alt geçit önceki dönem belediye başkanları tarafından çiçeklerle donatılmıştı. 2019 seçimlerinde koltuğa oturan ve şu an rüşvet suçundan tutuklu bulunan CHP'li Zeydan Karalar tarafından bu çalışmalar durdurulmuştu.