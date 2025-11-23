Başkan Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Güney Afrika'da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi kapsamında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldi. Görüşmede Türkiye ile Fransa ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Başkan Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Fransa arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine yönelik karşılıklı adımların önemli olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Cumhurbaşkanımız, Gazze'de sağlanan ateşkesin korunmasının ve insani yardımların bölgeye ulaştırılmasının önemine işaretle, kalıcı barışın formülünün iki devletli çözümden geçtiğini, Türkiye'nin bunu sağlamak için gayret gösterdiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşın adil ve kalıcı bir barışla sona erdirilmesi için diplomasinin tüm imkanlarından faydalanılması gerektiğini, Türkiye'nin savaşan tarafların barış odaklı müzakere zemininde buluşması için gayretlerini sürdüreceğini ifade etti.

Başkan Erdoğan, ikili temasları kapsamında Singapur Başbakanı Lawrance Wong ile de görüştü.