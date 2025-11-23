COP31’in ev sahibi Türkiye

BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31), gelecek yıl 196 ülkenin katılımıyla Türkiye'de yapılacak. Brezilya'da düzenlenen COP30 Genel Kurulu'nda konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, şunları kaydetti: "Konferans başkanlığını ve ev sahipliğini üstleniyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladıkları 2053 net sıfır emisyon hedefine giden yolda kalıcı ve somut adımlar atıyoruz. Bugün küresel bir çevre hareketine dönüşen 'Sıfır Atık Seferberliği' ile Sayın Emine Erdoğan Hanım-efendi'nin himayelerinde ortak evimiz dünyanın geleceğine son derece önemli katkılar sunuyoruz."