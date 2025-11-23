İletişim Başkanlığı'ndan G20 Liderler Zirvesi paylaşımı: Türkiye’nin yapıcı yaklaşımı bir kez daha öne çıktı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'ne ilişkin yaptığı paylaşımda, "Sayın Cumhurbaşkanımız, görüşmelerde ve konuşmalarında Gazze’de devam eden insani drama dikkati çekerek Türkiye’nin tavrını ve uluslararası toplumun daha etkili adımlar atması gerektiğini vurguladı. Ayrıca Ukrayna–Rusya savaşının bölgesel ve küresel güvenliğe etkileri ele alınırken, barışın sağlanmasına yönelik Türkiye’nin yapıcı yaklaşımı bir kez daha öne çıktı." ifadelerini kullandı.
İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Başkan Erdoğan'ın Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Johannesburg kentinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'ne ilişkin, NSosyal hesabından paylaşımda bulundu.
Zirvenin, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde son derece verimli geçtiğini belirten Duran, Başkan Erdoğan'ın zirvenin oturumlarında ve zirve sonrası düzenlenen basın toplantısında Türkiye'nin görüş ve önerilerini güçlü biçimde ifade ettiğini belirtti.
Duran, zirve kapsamında çok sayıda devlet ve hükümet başkanıyla gerçekleştirilen ikili görüşmelerde; savunma sanayii, ticaret, enerji, teknoloji ve hava ulaştırması gibi kritik alanlarda iş birliği imkanlarının ele alındığını vurguladı.
Türkiye'nin küresel ölçekte artan diplomatik ağının bu temaslarda bir kez daha kendini gösterdiğini belirten Duran, Başkan Erdoğan'ın görüşmelerde ve konuşmalarında Gazze'de devam eden insani drama dikkati çekerek Türkiye'nin tavrını ve uluslararası toplumun daha etkili adımlar atması gerektiğini vurguladığını aktardı.
"G20 ÜLKELERİ DAHA FAZLA SORUMLULUK ÜSTLENMELİ"
Ukrayna–Rusya savaşının bölgesel ve küresel güvenliğe etkileri ele alınırken, barışın sağlanmasına yönelik Türkiye'nin yapıcı yaklaşımının bir kez daha öne çıktığına işaret eden Duran, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Küresel ekonomide artan adaletsizliklere karşı daha kapsayıcı bir düzenin gerekliliğini vurgulayan Cumhurbaşkanımız; G20 ülkelerinin daha fazla sorumluluk üstlenmesi gerektiğini, sürdürülebilir ve dengeli bir ekonomik mimarinin ancak ortak çabayla mümkün olacağını belirtti. G20 programı boyunca Türkiye, hem bölgesel barış hem de küresel ekonomik istikrar için güçlü bir irade ortaya koydu. Zirve temasları, iş birliklerinin derinleştirilmesi ve uluslararası dayanışmanın güçlendirilmesi açısından son derece kıymetli sonuçlar ortaya koydu."
"TÜRKİYE'NİN İKLİM DEĞİŞİKLİĞİYLE MÜCADELEDE YÖN VEREN BİR AKTÖR KONUMUNDA"
Başkan Erdoğan'ın konuşmalarında Türkiye'nin gelecek yıl kasım ayında Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'na (COP31) başkanlık ve ev sahipliği yapacağı açıkladığını anımsatan Duran, "Yoğun diplomatik trafik, çok sayıda müzakere ve iklim eksenli temaslarla geçen ayların ardından, COP31 Başkanlığı ve ev sahipliğini üstlenmemiz Türkiye'nin uluslararası arenadaki etkinliğinin güçlü bir tezahürü oldu. Bu süreç, iklim diplomasisinde kararlılıkla yürütülen çalışmaların somut bir başarısı olarak tarihe geçti." ifadelerine yer verdi.
İletişim Başkanı Duran, Türkiye'nin iklim değişikliğiyle mücadelede takip eden değil, yön veren bir aktör konumunda olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti: