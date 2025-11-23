İletişim Başkanlığı’ndan G20 Liderler Zirvesi paylaşımı: Türkiye’nin yapıcı yaklaşımı bir kez daha öne çıktı

Türkiye'nin küresel ölçekte artan diplomatik ağının bu temaslarda bir kez daha kendini gösterdiğini belirten Duran, Başkan Erdoğan'ın görüşmelerde ve konuşmalarında Gazze'de devam eden insani drama dikkati çekerek Türkiye'nin tavrını ve uluslararası toplumun daha etkili adımlar atması gerektiğini vurguladığını aktardı.

Duran, zirve kapsamında çok sayıda devlet ve hükümet başkanıyla gerçekleştirilen ikili görüşmelerde; savunma sanayii, ticaret, enerji, teknoloji ve hava ulaştırması gibi kritik alanlarda iş birliği imkanlarının ele alındığını vurguladı.

Zirvenin, Başkan Recep Tayyip Erdoğan 'ın liderliğinde son derece verimli geçtiğini belirten Duran, Başkan Erdoğan'ın zirvenin oturumlarında ve zirve sonrası düzenlenen basın toplantısında Türkiye'nin görüş ve önerilerini güçlü biçimde ifade ettiğini belirtti.

"G20 ÜLKELERİ DAHA FAZLA SORUMLULUK ÜSTLENMELİ"

Ukrayna–Rusya savaşının bölgesel ve küresel güvenliğe etkileri ele alınırken, barışın sağlanmasına yönelik Türkiye'nin yapıcı yaklaşımının bir kez daha öne çıktığına işaret eden Duran, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Küresel ekonomide artan adaletsizliklere karşı daha kapsayıcı bir düzenin gerekliliğini vurgulayan Cumhurbaşkanımız; G20 ülkelerinin daha fazla sorumluluk üstlenmesi gerektiğini, sürdürülebilir ve dengeli bir ekonomik mimarinin ancak ortak çabayla mümkün olacağını belirtti. G20 programı boyunca Türkiye, hem bölgesel barış hem de küresel ekonomik istikrar için güçlü bir irade ortaya koydu. Zirve temasları, iş birliklerinin derinleştirilmesi ve uluslararası dayanışmanın güçlendirilmesi açısından son derece kıymetli sonuçlar ortaya koydu."