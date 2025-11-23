İmralı sürecine ilişkin heyete bildirilmişti: AK Parti’den Hüseyin Yayman ismi nasıl belirlendi?

Terörsüz Türkiye hedefi için tarihi adımlar atılıyor. Meclis'te kurulan komisyon İmralı'ya gidecek. Adaya ziyaretin önümüzdeki hafta gerçekleşmesi bekleniyor. Öcalan ile görüşmede ana gündem ise YPG'nin silah bırakması olacak. AK Parti'den İmralı'ya gidecek olacak isim olarak seçilen Hüseyin Yayman da sürece ilişkin bilgi ve birikimiyle öne çıkıyor.

İMRALI'DA GÜNDEM: YPG'NİN SİLAH BIRAKMASI!

TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun İmralı yolculuğu için hazırlık yapılıyor. Heyetin, yolculuğu nasıl yapacağından sorulacak sorulara kadar her şey tek tek planlanıyor. Görüşmenin en önemli konusu terör örgütü YPG ve Suriye olacak. 27 Şubat'ta Öcalan'ın yaptığı silah bırakma çağrısının YPG'yi kapsayıp kapsamadığına yönelik tartışmalara da Meclis heyeti bu görüşmede nokta koymak istiyor. Heyet, Öcalan'a bu soruyu soracak. İmralı görüşmesinin önümüzdeki hafta gerçekleşmesi bekleniyor.

AK PARTİ'DEN İMRALI'YA GİDECEK İSİM: HÜSEYİN YAYMAN!

Hüseyin Yayman, Türkiye'nin siyasal yapısı, demokratikleşme süreçleri ve özellikle Kürt meselesine ilişkin uzun yıllara yayılan akademik ve saha çalışmalarıyla tanınan bir isim olarak öne çıkıyor.

AK Parti kaynakları, Yayman'ın heyete bildirilmesinde;

•Akademik uzmanlığı,

Saha ve süreç deneyimi,

Uzlaşmacı ve saygın tavrı

Bölgesel dinamiklere dair literatür ve pratik hakimiyeti gibi faktörlerin etkili olduğunu belirtiyor.

Bu birikimin, ilerleyen dönemde yürütülmesi planlanan temaslarda katkı sağlayabileceği ifade ediliyor.

Hüseyin Yayman'ın akademik kariyerinde farklı siyasal ve toplumsal kesimlerle temas eden geniş perspektifli bir araştırmacı profili geliştirdiği biliniyor. Yüksek lisans ve doktora çalışmalarını yürüttüğü dönemde Devlet Bahçeli'nin öğrencileri arasında yer aldığı bilgisi de çeşitli kaynaklarda yer alıyor.