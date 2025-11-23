İmralı sürecine ilişkin heyete bildirilmişti: AK Parti'den Hüseyin Yayman ismi nasıl belirlendi?
AK Parti’nin İmralı sürecine ilişkin heyete bildirdiği isim, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman oldu. Hüseyin Yayman'ın heyete bildirilmesinde ise bu konuda yaptığı çalışmaların, akademik kariyerinin, sahadaki temaslarının ve bölgesel dinamiklere dair literatür ve pratik hakimiyetinin etkili olduğu belirtiliyor.
Terörsüz Türkiye hedefi için tarihi adımlar atılıyor. Meclis'te kurulan komisyon İmralı'ya gidecek. Adaya ziyaretin önümüzdeki hafta gerçekleşmesi bekleniyor. Öcalan ile görüşmede ana gündem ise YPG'nin silah bırakması olacak. AK Parti'den İmralı'ya gidecek olacak isim olarak seçilen Hüseyin Yayman da sürece ilişkin bilgi ve birikimiyle öne çıkıyor.
İMRALI'DA GÜNDEM: YPG'NİN SİLAH BIRAKMASI!
TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun İmralı yolculuğu için hazırlık yapılıyor. Heyetin, yolculuğu nasıl yapacağından sorulacak sorulara kadar her şey tek tek planlanıyor. Görüşmenin en önemli konusu terör örgütü YPG ve Suriye olacak. 27 Şubat'ta Öcalan'ın yaptığı silah bırakma çağrısının YPG'yi kapsayıp kapsamadığına yönelik tartışmalara da Meclis heyeti bu görüşmede nokta koymak istiyor. Heyet, Öcalan'a bu soruyu soracak. İmralı görüşmesinin önümüzdeki hafta gerçekleşmesi bekleniyor.
AK PARTİ'DEN İMRALI'YA GİDECEK İSİM: HÜSEYİN YAYMAN!
Hüseyin Yayman, Türkiye'nin siyasal yapısı, demokratikleşme süreçleri ve özellikle Kürt meselesine ilişkin uzun yıllara yayılan akademik ve saha çalışmalarıyla tanınan bir isim olarak öne çıkıyor.
AK Parti kaynakları, Yayman'ın heyete bildirilmesinde;
- •Akademik uzmanlığı,
- Saha ve süreç deneyimi,
- Uzlaşmacı ve saygın tavrı
- Bölgesel dinamiklere dair literatür ve pratik hakimiyeti gibi faktörlerin etkili olduğunu belirtiyor.
Bu birikimin, ilerleyen dönemde yürütülmesi planlanan temaslarda katkı sağlayabileceği ifade ediliyor.
Hüseyin Yayman'ın akademik kariyerinde farklı siyasal ve toplumsal kesimlerle temas eden geniş perspektifli bir araştırmacı profili geliştirdiği biliniyor. Yüksek lisans ve doktora çalışmalarını yürüttüğü dönemde Devlet Bahçeli'nin öğrencileri arasında yer aldığı bilgisi de çeşitli kaynaklarda yer alıyor.
BÖLGESEL DİNAMİKLERE DAİR GENİŞ BİLGİ VE BİRİKİM
Yayman, Gazi Üniversitesi'nde öğretim üyeliği yapmış, akademik ve saha deneyimini uzun yıllar gazetecilik ve televizyon yorumculuğu ile birleştirmiştir. Akademik ve saha deneyimi, devlet / toplum ilişkileri, uzlaşmacı kişiliği, çözüm süreçleri ve bölgesel dinamiklere dair geniş bir birikim oluşturmasını sağladı.
2010 yılında TBMM'de kurulan komisyona davet edilerek fikirlerine başvuruldu. 2013 yılında kurulan akil insanlar heyetinde yer aldı. Bu nedenle bazı siyasi çevrelerde, geçmiş çalışmaları ve sahadaki temasları nedeniyle DEM Parti tabanında da tanınan ve iletişim kurulabilen bir isim olarak anıldığı yönünde yorumlar bulunuyor.
Yayman'ın en çok başvurulan çalışmaları arasında yer alan "Türkiye'nin Kürt Sorunu Hafızası", 1925–2010 döneminde hazırlanmış toplam 70 resmi ve sivil raporu sistematik biçimde inceleyen kapsamlı bir araştırma. Eser, Türkiye'nin Kürt meselesine dair farklı dönemlerin kurumsal yaklaşımlarını ve tarihsel seyrini bir arada ele alması bakımından literatürde önemli bir yere sahip.