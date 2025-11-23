Komşumuz açken tok yatmayız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Güney Afrika'daki G20 Zirvesi'nde katıldığı "Kimseyi Geride Bırakmadan Kapsayıcı ve Sürdürülebilir İktisadi Büyüme: Ekonomilerin İnşası, Ticaretin Rolü, Kalkınmanın Finansmanı ve Borç Yükü" başlıklı oturumunda konuştu:

BM'nin 2025 Borç Raporu'na göre, 3.4 milyar insanın yaşadığı ülkelerde faiz ödemeleri, sağlık ve eğitim harcamalarını aşmış vaziyette. Bilhassa düşük gelirli ülkeler için borç yeniden yapılandırma süreçlerinde adil ve eşit muameleye dayalı bir yaklaşımın benimsenmesini destekliyoruz.

Bugün küresel ticaretin yeniden canlanması için daha köklü bir uluslararası işbirliğine, yeni politika araçlarına ve sürdürülebilir tedarik zincirlerine ihtiyaç duyuyoruz.

Türkiye olarak G20 ortak çerçevesi kapsamında katkı sunduğumuz Gana ve Etiyopya'nın borçlarının yeniden yapılandırılması sürecinde alınan mesafeyi memnuniyetle karşılıyoruz. Bu örnekten hareketle kimsenin geride bırakılmadığı daha kapsayıcı bir küresel ekonomi inşasında tüm G20'yi daha fazla sorumluluk üstlenmeye davet ediyorum. Resmi kalkınma yardımlarımızı 2023'te 6.8 milyar dolardan 2024' te 7.4 milyar dolara çıkardık. Ancak bu yardımlarla hedeflenen menzile ulaşmak imkânsızdır. Özellikle en az gelişmiş ülkelerde yerel kaynakların harekete geçirilmesi suretiyle sürdürülebilir kalkınma için finansman modellerinin geliştirilmesini önemsiyoruz.

2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin temelini oluşturan "kimseyi geride bırakmama" taahhüdüne rağmen, dünya genelinde her 10 kişiden biri hâlâ aşırı yoksullukla mücadele ediyor. 2024'te yüzde 9 azalan toplam küresel kalkınma yardımlarının 2025'te yüzde 17'lere varan düşüşleri görmesi bekleniyor. Bu durum maalesef Afrika kıtası için çok büyük kayıplara işaret ediyor. Komşusu açken tok yatmayan bir anlayışın temsilcisi olarak üzerimize düşen sorumluluğu, her türlü menfi koşula rağmen yapmaya devam ediyoruz.

FİLİSTİN 70 YIL GERİ GİTTİ

Başkan Erdoğan, "Dirençli Bir Dünya-G20'nin Katkısı" başlıklı oturumda yaptığı konuşmada da Gazze'nin yeniden inşasına değinerek şunları söyledi: "BM verilerine göre İsrail'in Gazze'de yol açtığı yıkım Filistin'in kalkınma çabalarını asgari 70 yıl geriye götürmüştür. Gelinen aşamada Gazze'de hem insani yardım faaliyetlerinin hızlandırılması hem de yeniden inşa faaliyetlerine gecikmeksizin başlanması esas olmalıdır."

G20 DERGİSİNDE 'DAHA ADİL BİR DÜNYA' ÇAĞRISI

G20 Liderler Zirvesi için hazırlanan "Liderler Mesajları Özel Dergisi"nde, Başkan Erdoğan'ın "Daha adil ve kapsayıcı bir dünya inşa etmek" vurgusunu taşıyan değerlendirmesi öne çıktı. Dergide Erdoğan'ın, "Biz, güçlünün haklı olduğu değil, haklının güçlü olduğu bir düzen kuruluna kadar 'Dünya beşten büyüktür' demeye devam edeceğiz" sözleri yer aldı.

MİKTA LİDERLERİNDEN BİRLİK POZU

G20 Zirvesi'nde, 2013'teki BM Genel Kurulu görüşmeleri marjında Meksika, Endonezya, Güney Kore, Türkiye ve Avustralya arasında hayata geçirilen gayri resmi istişare ve eşgüdüm platformu MİKTA'nın lider ve temsilcileri buluştu. Erdoğan, Kanada Başbakanı Mark Joseph Carney, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ve Angola Cumhurbaşkanı Joao Lourenço ile de ikili görüşmeler yaptı.

SONUÇ BİLDİRGESİNDE FİLİSTİN VURGUSU:

ZORLA TOPRAK KAZANIMI ULUSLARARASI HUKUKA AYKIRI

Güney Afrika Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Vincent Magwenya, G20 zirvesinin sonuç bildirisinin liderler tarafından oybirliğiyle kabul edildiğini açıkladı. Filistin'in ilk kez diğer çatışmalarla birlikte aynı cümlede zikredildiği bildiride, "Sudan'da, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde, işgal altındaki Filistin topraklarında, Ukrayna'da ve dünyadaki diğer çatışmaların sona erdirilmesi için adil, kapsamlı ve kalıcı barış için çalışacağız" denildi. Bildiride, BM Şartı uyarınca tüm devletlerin birbirlerinin toprak bütünlüğüne ve egemenliğine saygı göstermesi gerektiğine işaret edilerek zorla toprak kazanımına yönelik güç kullanımının uluslararası hukukla bağdaşmadığı ifade edildi. Bildiride, sivillerin aç bırakılmasının savaş yöntemi olarak kullanılmasının kesin biçimde reddedildiği yer aldı.