Maarif okulları toplumlar arası köprüleri güçlendiriyor

Emine Erdoğan, Güney Afrika'da Uluslararası Maarif Okulu'na ziyarette bulundu. Türkiye Maarif Vakfı'nın Johannesburg'daki Uluslararası Maarif Okulu'nda Maarif Vakfı Güney Afrika Ülke Temsilcisi Abdullah Cevizci ve öğretmenler tarafından karşılanan Emine Erdoğan'a iki öğrenci çiçek takdim etti. "Geri Dönüşüm ve Çevre" temalı sergiyi gezen Emine Erdoğan, buradaki çalışmalar hakkında öğrenci ve öğretmenlerden bilgi aldı.

Öğrencilerin perküsyon, koro ve şiir performanslarını dinleyen, dans ekibinin gösterisini de ilgiyle izleyen Emine Erdoğan, ziyaretle ilgili sosyal medya mesajında "Afrikalı çocuklarımızla buluşmaktan mutluluk duydum. Çocuklarımızın içten karşılamasında, Afrika'nın sıcaklığını, renkli kültürünü ve güçlü ruhunu derinden hissettim. Ülkemizin uluslararası eğitimde dünyaya açılan penceresi olan Maarif Okullarımızın, bu zengin coğrafyada toplumlar arası köprüleri güçlendirmeye devam etmesini diliyorum. Tüm çocuklarımıza ilimle ve güvenle yürüdükleri başarı dolu bir gelecek diliyorum" ifadeleri yer aldı.