Tek ihalede 112 milyon TL

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı iddianamesinde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden adrese teslim reklam ihaleleri alan BVA firmasının ortağı Murat Kapki'nin ifadelerine yer verildi. Kapki, Hüseyin Köksal'ın BVA ihalelerinden elde edilen kârın yüzde 60'ını Murat Ongun aracılığıyla Ekrem İmamoğlu'na aktardığını, paraların İmamoğlu'nun siyasi istikbalinin inşası, Olay TV ve Tarih dergisi binasının satın alınmasında kullanıldığını belirtti. Savcılık, 2021 yılında Kültür AŞ'nin "İstanbul Geneli Muhtelif Organizasyonlar ile Tanıtım - Duyuru Çalışmaları ve Baskılı İşler Hizmet Alımı İşi" ihalesinin 12 alt yükleniciye bölünerek adrese teslim şekilde 112 milyon 441 bin 801 TL'ye verildiğini tespit etti. İfade, sistemin Ekosistem'i nasıl işlettirdiğini ortaya koydu.