Bakan Ersoy’dan İletişim Başkanlığı’na ziyaret

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran'ı makamında ziyaret etti.

Bakan Ersoy konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada:

"Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Sayın Duran'ı ziyaret ederek kendisine yeni görevi dolayısıyla hayırlı olsun dileklerimizi ilettik. Kurumsal iletişim süreçlerimiz ve kültür-turizm alanındaki güncel çalışmalarımız üzerine kapsamlı bir değerlendirme gerçekleştirdik. Ülkemizin tanıtımına, uluslararası iletişim gücümüzün artırılmasına ve kurumlar arası iş birliğinin daha da güçlendirilmesine yönelik ortak hedeflerimizi ele aldık. Sayın Duran'a görevinde başarılar diliyor; verimli iş birliğimizin bundan sonraki süreçte de artarak devam edeceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.