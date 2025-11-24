Bakan Göktaş, Güney Kore Gazi İşleri Bakanı Oheul ile görüştü

Göktaş, Bakanlıkta gerçekleşen görüşmeye ilişkin NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Güney Kore Vatanseverler ve Gazi İşleri Bakanı Kwon Oheul ve beraberindeki heyet ile birlikte Bakanlığımızda bir araya geldik. Görüşmemizde, gazi ve gazi yakınlarına yönelik sosyal politikalar üzerine tecrübe ve bilgi paylaşımında bulunduk. Ülkelerimiz arasındaki tarihi dostluğu, güçlü işbirlikleri ile daha da ileri taşımaya devam edeceğiz. Nazik ziyaretlerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum."