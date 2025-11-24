Başkan Erdoğan’dan, Güney Afrika’da dünyaya mesaj: Barış için elimizden geleni yapacağız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi temasları sonrası düzenlediği basın toplantısında şunları söyledi:

Bu hafta içinde (Ukrayna Devlet Başkanı) Sn. Zelenski misafirimdi. Yarın da (bugün) Sn. Putin'le bir telefon görüşmem olacak. İkili görüşmelerde Rusya-Ukrayna savaşını özellikle ele aldık. Ne yapabiliriz, nasıl bir barış sağlayabiliriz konuları üzerinde ısrarlı bir şekilde durduk. Barışa giden yolda Türkiye olarak elimizden ne geliyorsa yapacağız. Barış için her türlü seferberliği ilan ettik. İnşallah bunu başaracağız.

TAHIL KORİDORU

Zelenski ile Ankara'da görüşme yaptım. Yarın Putin ile görüşmemiz olacak. Süreci başlatabilirsek hayırlı olur diye düşünüyorum. Ölümleri durdurabilmek için ne gibi adımlar atabileceğimizi müzakere edeceğiz. Alacağımız neticeyi gerek Avrupalı dostlarımızla gerek Trump ile görüşme fırsatını bulacağımı düşünüyorum.

ATEŞKES KALICI OLMALI

Şu an itibariyle ilgili birimlerin ilişkileri devam ediyor. Barışı nasıl temin edebiliriz, kalıcı ateşkesi nasıl temin ederiz gayreti içindeyiz.

HER YERE KOŞTURACAĞIZ

(Sudan'daki çatışmalar) Nerede sıkıntı varsa orada olacağız. Sudan'daki kardeşlerimiz de Türkiye'nin bu sıkıntıların çözümünde yer almasını talep ediyor. Gerek Körfez'de gerek Sudan'da, Somali'de bu gayretlerin içerisinde olduk bundan sonra da yine barış için her yere koşturacağız. G20 Zirvesi'nin ilk defa Afrika'da tertiplenmesinden memnuniyet duyuyoruz. Zengin, kültürel, dini, etnik, sosyal dokusuyla gökkuşağı ülkesi sıfatını ziyadesiyle hak eden Güney Afrika Cumhuriyeti'ne ilk kez bundan tam 20 sene önce 2005 yılında başbakan olarak geldim. Akabinde 2011 senesinde yine başbakan, 2018 yılında ise BRIC Zirvesi münasebetiyle cumhurbaşkanı olarak bu güzel ülkeyi ziyaret etme fırsatı buldum. Her ziyaretimde Güney Afrika'dan gerçekten güzel anılarla ayrıldım. Ülkemizde de farklı vesilelerle Güney Afrikalı dostlarımızı misafir ettik. Ortak çabalarımız sayesinde münasebetlerimizde 20 yıl önce hayal dahi edilemeyen yerlere geldik. Güney Afrika Cumhuriyeti ile hem hükümetler düzeyinde hem de ANC ile AK Partimiz arasında artan diyalog ve temasları önemsiyoruz.

ÖRNEK DURUŞ SERGİLEDİ

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Sayın Nelson Mandela liderliğinde ırkçı apartheid rejimine karşı zaferi tüm dünyada adalet ve eşitlik arayışının en güçlü sembollerinden biri olmuştur. Güney Afrika'nın Filistin davasına yıllardır verdiği ilkeli ve sarsılmaz desteği bu bakımdan çok kıymetli buluyorum.

G20 LİDERLİK ETMELİ

Zirve vesilesiyle ayrıca G20'nin bugüne kadarki çalışmalarının bir muhasebesini yaptık. Katılımcı diğer liderlerle ikili görüşmeler gerçekleştirdik, önemli konularda istişarelerde bulunduk. G20 birçok farklı ülkeyi bünyesinde barındıran ve temsil niteliği yüksek bir platform olayı sürdürüyor. G20'nin mevcut ve müstakbel küresel sınamalara karşı uluslararası topluma liderlik etmesi bizler için mühimdir. Bu yılki zirvemizde de kimseyi geride bırakmama şiarının uluslararası toplumun pusulası olması gerektiğini bir kez daha vurguladık.

İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM ŞART

Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail aleyhine açtıkları soykırım davasıyla yürekli bir tavır takınan Güney Afrika devletini, toplumunu, yöneticilerini tebrik ediyor, ülkem ve milletim adına saygıyla selamlıyorum. Türkiye olarak, biz de kimseden çekinmeden Filistin davasına çok güçlü biçimde sahip çıktık, her platformda Gazzeli mazlumların hak ve hukukunu cesaretle savunduk. Bizim de katkılarımızla bir ateşkes sağlandı. Biz, çatışma ortamına tekrar dönülmemesi için üzerimize ne düşüyorsa yapıyoruz. Gazze'de yaşanan yıkımın neticelerinin mümkün mertebe hafifletilmesinin küresel bir sorumluluk olduğunu vurguladım, yeniden imara destek istedim. Ateşkesin devamını temin ederken, kalıcı çözüm için iki devletli formülün hayata geçirilmesi büyük önem arz ediyor. 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan özgür bir Filistin devleti kurulmadan küresel barış tam manasıyla sağlanamaz.

ERDOĞAN'IN MESAJLARI DÜNYADA YANKI BULDU

Başkan Erdoğan'ın G20 Zirvesi'nde yaptığı konuşmalar ve Türkiye'nin COP31'e resmi olarak ev sahipliği yapacak olmasına ilişkin açıklamaları uluslararası basında gündem oldu. Yunan habere sitesi Newsbreak, Türkiye'nin COP31 iklim zirvesine ev sahipliği yapma hakkı kazanmasına geniş yer verdi. Haberde, "Erdoğan, uluslar arası alanda yine kazanan oldu" ifadesi kullanıldı. İsrail merkezli Tesaaworld haber sitesi ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmayı yer vererek Erdoğan'ın, Türkiye'nin 2026'da COP31'e ev sahipliği yapacak olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdiğini ifade etti. İtalyan Agenzia Nova haber sitesi, Erdoğan'ın küresel ekonomiye ilişkin değerlendirmelerini okuyucularıyla paylaştı.

YOĞUN DİPLOMASİ TRAFİĞİ

Erdoğan, G20 Liderler Zirvesinde ülkeyi ve bölgesel gelişmeleri önceleyen diplomasi trafiği yürüttü. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile Fransa ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Erdoğan, Güney Afrika Cumhuriyeti'nde İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'yi de kabul etti. Görüşmede Türkiye ile İtalya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Erdoğan, Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'ndeki temasları kapsamında, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus ile görüştü. Görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da yer aldı.

DÜNYA BASININDAN YOĞUN İLGİ

Başkan Erdoğan'ın düzenlediği basın toplantısına uluslararası medya yoğun ilgi gösterdi. 400'e yakın gazeteci Erdoğan'ın basın toplantısını takip etti. Basın toplantısına katılmak isteyen her basın mensubu toplantıyı izleyebildi. Erdoğan, açıklamaları sonrasında el kaldırarak söz isteyen basın mensuplarının sorularını yanıtladı, fotoğraf çektirdi.

G20 ZİRVESİ SONA ERDİ

GÜNEY Afrika Cumhuriyeti'nin ev sahipliğinde "dayanışma, eşitlik ve sürdürülebilirlik" temasıyla düzenlenen G20 Liderler Zirvesi sona erdi. Johannesburg'daki zirvenin en önemli olaylarından biri ABD'nin itirazına karşı Johannesburg'da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'nin sonuç bildirisinin liderler tarafından kabul edilmesi oldu. Bildiride, küresel çatışmaların sona erdirilmesi, iklim finansmanının artırılması ve Afrika'nın kalkınma önceliklerinin küresel gündemin merkezine alınmasına vurgu yapıldı.Bildiride, Filistin'in diğer çatışmalarla birlikte ilk kez aynı çerçevede anıldığı dikkati çekti ve Paris Anlaşması hedefleri ile gelişmekte olan ülkelere yönelik trilyon dolarlık iklim finansmanı ihtiyacı yeniden teyit edildi.

BAKAN KURUM'DAN COP31 İÇİN VİDEOLU PAYLAŞIM

Türkiye "Hiçbir ülkenin geride bırakılmayacağı daha adil ve kapsayıcı bir diplomasi" hedefiyle ilk kez Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin (BMİDÇS) en üst karar organı olan COP Taraflar Konferansı'na başkanlık edecek. 196 ülkenin liderleri, iklim kriziyle mücadele için Türkiye'de aynı masa etrafında buluşacak.

SOYKIRIMIN FAİLİ NETANYAHU

Ortaoğu'dakı savaşın soykırım olduğu ortada. Görüştüğüm liderlere soykırımla ilgili olan her şeyi ifade ediyorum. 60 bin kişinin öldürüldüğü Gazze'deki soykırımı görmezden görmemiz mümkün değil. Bu soykırımın faili İsrail'dir, Netenyahu'dur.

EMİNE ERDOĞAN GÜNEY AFRİKA'DA YUNUS EMRE ENSTİTÜSÜ'NÜ ZİYARET ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Güney Afrika'da Yunus Emre Enstitüsü'ne ziyarette bulundu. Johannesburg'ta bazı ziyaretlerde bulunan Emine Erdoğan, Yunus Emre Enstitüsü'ne gelişinde AK Parti Manisa Milletvekili Bahadır Nahit Yenişehirlioğlu, Yunus Emre Enstitüsü Mali ve İdari İşler Başkanı Veysel Akarslan ve diğer ilgililer tarafından karşılandı. Müzik grubunun akapella gösterisini dinleyen Emine Erdoğan, daha sonra Ulusal Miras Konseyi Sergisi'ni gezerek eserler hakkında bilgi aldı. Ziyarete, Afrika Kültür Evi Başkanı Zeliha Sağlam ve gazeteciler de eşlik etti. Emine Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Türkiye'nin sesini, Türkçenin inceliğini ve Anadolu'nun kültürünü dünyaya tanıtan Yunus Emre Enstitüsü'nü Johannesburg'ta ziyaret etmekten memnuniyet duydum. Akapella Müzik Grubu'nun seslendirdiği içten ezgiler ise günümüze ayrı bir renk kattı. Ulusal Miras Konseyi Sergisi'ni gezerek, iki coğrafyanın kültürel birikimini aynı çerçevede buluşturan eserleri yakından inceledim. Yunus Emre Enstitüsüne başarılar diliyorum."