Başkan Erdoğan’ın öğretmeni: Daha o yıllarda liderliğini gösteriyordu

Başkan Erdoğan'ın İstanbul İmam Hatip Lisesi'ndeki Sanat Tarihi öğretmeni Semra Acar, o yıllarda bile Başkan Erdoğan'ın liderlik özellikleriyle fark yarattığını ve okuluna iz bırakan bir öğrenci olduğunu söyledi. Acar, haftanın üç günü okul menüsünde kapuska çıktığını, kendisinin de öğrencilerle birlikte aynı yemeği yediğini anlatarak, "Genelde onların masasına giderdim. Paylaştık, bölüştük ve orada birçok şey benim hayatıma güzellikler kattı" değerlendirmesini yaptı. Yaklaşık 5 yıl görev yaptığı okulda öğrencilere Selçuklu ve Osmanlı sanatını fazlasıyla irdelediklerini aktaran Acar, "Onun için özellikle Cumhurbaşkanı'mızın Selçuklu, Osmanlı hayranlığını görüyorsunuz. Demek ki onun da çok ilgisi varmış ki birçok şeyde özdeşleştik. Benim yapamadıklarımı, hayalimin çok ötesinde olan şeyleri değerli evladım, Cumhurbaşkanı'mız tek tek yaptı. Orhun Yazıtları'na kadar gidip tadilatlar yaptırdı" diye konuştu.