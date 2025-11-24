Güney Kore Devlet Başkanı Ankara'da
Güney Kore Devlet Başkanı Ankara'da. Başkan Recep Tayyip Erdoğan Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung'u resmi törenle karşıladı.
Güney Kore Devlet Başkanı Ankara'da. Başkan Recep Tayyip Erdoğan Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung'u resmi törenle karşıladı.
Konuk Devlet Başkanı Lee Jae Myung'un makam aracını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin önündeki caddede karşılayan süvariler, protokol kapısına kadar eşlik etti.
Başkan Erdoğan, heyetler arası görüşmenin ardından anlaşmaların imza törenine ve ortak basın toplantısı sonrası resmi yemeğe iştirak edecek.