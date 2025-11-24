İzmir’de yolsuzluk soruşturmasında 56 sanık için hesap vakti! 56 sanığın 12 yıl hapsi isteniyor

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON AŞ'de taşeron şirketler eliyle yolsuzluk yapıldığı iddiası sonrası soruşturma başlatıldı ve 1 Temmuz'da 157 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Aralarında eski İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer, eski CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ve eski İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya'nın da bulunduğu 139 şüpheli yakalandı. Emniyet ve adliyedeki işlemlerin tamamlanmasının ardından aralarında Soyer, Aslanoğlu, Kaya'nın da bulunduğu bazı şüpheliler tutuklandı, bazıları da serbest bırakıldı. Soruşturmanın tamamlanmasının ardından Soyer ve Aslanoğlu'nun aralarında bulunduğu sanıklar hakkında kooperatif davası açılırken, 'asfalt kaplaması, yol ve inşaat bakım onarım ve yenileme işlerindeki' yolsuzluk ile 'iş makinesi ve araç kiralanması hizmet alımında' yolsuzluk suçlamalarıyla 3 farklı iddianame hazırlandı. Heval Savaş Kaya 3 iddianamede de sanık olarak yer aldı.

56 ŞÜPHELİ HAKKINDA İDDİANAME

'İş makinesi ve araç kiralanması hizmet alımında' yolsuzluk soruşturması kapsamında; 'Edimin ifasına fesat karıştırmak' suçunu birden fazla kez zincirleme şekilde işledikleri iddiasıyla aralarında Heval Savaş Kaya'nın da bulunduğu 56 kişi hakkında 3 yıldan 12 yıl 3 aya kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, İzmir 17'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. İddianameyi kabul eden mahkeme, sanıkların tahliyesine karar verdi. Heval Savaş Kaya ise kooperatif dosyasından tutuklu olduğu için tahliye edilmedi. Sanıklar bugün İzmir 17'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı.

KİMSE SUÇUNU KABUL ETMEDİ

İZBETON'da makine mühendisi A.G, "Hiçbir ihale sürecinde yer almadım. İşlemlerde usulsüzlük yapıldığını da düşünmüyorum" derken, Heval Savaş Kaya, "İç denetim raporlarından uydurulan suçlar iddianameye girdi. Bu iş alt taşeron işi değil, araç kiralama işidir" diyerek suçu kabul etmedi.

BİZE HİÇBİR ŞEY SORMADI

Tutuksuz sanıklardan İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde kontrol teşkilatı görevlisi olarak görev yapan B.A., "Hak ediş tablolarını biz hazırladık. İç denetim raporlarını hazırlayanlar bizlere hiçbir şey sormadı. Araçlarda iddianamede adı geçen takip sistemini değil 'Mobilİz' isimli takip sistemini kullanırız. İddianamedeki takip sistemini hiç kullanmadık. Ayrıca Sayıştay denetimi de geçirdik ve denetimde kamu zararına da rastlanılmadı" ifadelerini kullandı. Dinlenilen diğer tutuksuz sanıklar da üzerlerine atılı suçlamaları reddetti.