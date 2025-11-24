‘Öğrencilerim nefesim oldu’

Adıyaman'da 32 yıldır görev yapan Demokrasi İlkokulu sınıf öğretmeni Kadir Özer, 6 Şubat depreminde eşini, oğlunu ve sağ bacağını kaybetti. Ancak yaşadığı tüm acıya rağmen eğitim aşkından vazgeçmedi. Tedavi sürecinde onu hayata bağlayan tek şey öğrencileriydi. Sık sık arayıp hâlini hatırını soran, moral veren öğrencileri sayesinde Kadir öğretmen tekrar sınıfına dönme gücü buldu. Kısa sürede sınıfını yeniden toparlayan Kadir öğretmen; "Bu süreçte öğrencilerim ve velilerim benim en büyük destekçim oldu. O zor günlerimde benim nefesim oldular" dedi. Depremde bir bacağını kaybeden Halk Eğitim Merkezi'nde öğretmen Mehmet Fatih Karatut da hastaneden çıkar çıkmaz önce nikah dairesine sonra okuluna gitti. Mehmet öğretmen "Psikolojik çöküntü yaşadım. Ama okula ve öğrencilerime döndüğümde yeniden ayağa kalktım" dedi.