TBMM Başkanı Kurtulmuş: “İsrail Gazze’de sadece insanları öldürmedi medeniyeti yerle bir etti”

Milli Saraylar Başkanlığı tarafından 24-26 Kasım tarihleri arasında düzenlenen "Milli Sarayların Yüzyılı" uluslararası sempozyumu Dolmabahçe Sarayı'nda başladı. Türk ve yabancı bilim insanları 3 gün boyunda Dolmabahçe Sarayı, Yıldız Sarayı ve Topkapı Sarayı'nın tarihini ve önemini ele alacağı sempozyumun açılışını Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş yaptı. Sempozyuma Kurtulmuş'un dışında Milli Saraylar Başkanı Yasin Yıldız, İstanbul Valisi Davut Gül ile Türk ve yabancı onlarca akademisyen katıldı.

"BÜYÜK BİR KÜLTÜĞREN MİRASA SAHİP OLMAKLA İFTİHAR EDİYORUZ"

Sempozyumun açılış konuşmasını yapan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Büyük bir tarihi mirasa, büyük bir birikime sahip olduğumuzu iftiharla ifade etmek isterim. Türkiye'nin her bir yerinde Selçukluların, Anadolu Selçukluların, Osmanlıların ve İslam öncesi büyük medeniyetlerin eserlerini günümüzde de görmek, bulmak hatta her gün yeni eserleri ortaya çıkarmak mümkündür. Bu çerçevede Ani Harabelerinden Edirne Sarayı'na kadar İshak Paşa Sarayı'ndan Ayasofya Camii'ne kadar Bergama'dan Dolmabahçe Sarayı'na kadar neredeyse Anadolu topraklarının her yerine yayılmış olan yüzlerce gün yüzüne çıkarılmış yüzlercesi de gün yüzüne çıkarılmayı bekleyen fevkalade büyük bir kültürel mirasa sahip olmakla iftihar ediyoruz" dedi.

"İSRAİL GAZZE'NİN TARİHİNİ DE YOK ETTİ"

Dünyada yaşanan çatışmaların tarihi eserleri yok ettiğini anlatan Kurtulmuş, "Bugün yaşadığımız fevkalade büyük çatışmaların, savaşların, iç çatışmaların, ülkelerin yok edildiği şehirlerin yok edildiği büyük bir türbülansın içerisinden geçiyoruz. Kaybedilen sadece canlılar insanlar değil, kaybedilen sadece fiziki yapılar değil, aynı zamanda bu savaşlar iç savaşlarla birlikte kaybedilen en önemli varlıklarımızdan birisi dünyanın kültür mirasıdır. Afganistan'daki iç savaşta dünyanın bir daha yerine koyamayacağı nice önemli eserlerin yok edildiğini hepimiz gayet iyi biliyoruz. Şu anda Ukrayna'nın tarihi ve kültürel zenginliklerinin önemli bir kısmının yerle bir edildiği ve bir daha yerine kurulmasının da mümkün olmadığını biliyoruz. Aynı şekilde Suriye'deki iç savaşlar fevkalade ciddi şekilde kültürel mirasın yok edildiğini ve bunların çoğunluğunda yerine getirilmesinin mümkün olmadığını görüyoruz. Ve çok somut bir şekilde iki yılı aşkın bir şekilde Gazze'de devam eden İsrail'in soykırımı sadece insanları öldürmemiş Gazze'de tarih adına, kültür adına, medeniyet adına ne varsa hepsini yerle bir etmiştir. Gazze'de yok edilen camilerin, yok edilen kiliselerin, tarihi mekanların, kütüphanelerin bir daha yerine nasıl getirilebileceği şüphelidir. Aynı şekilde bir başka önemli mesele de bu savaşlar ve iç çatışmalar sırasında bazı karanlık odakları üzerine çullandıkları ülkelerin kültürel miraslarını nasıl kaçırdıklarını nasıl bunları da bir şekilde el değiştirecek şekilde bir kirli pazara sürdüklerini gayet iyi biliyoruz" açıklamasında bulundu.

"SANAT HIRSIZLIĞINA MANİ OLMALIYIZ"

Yaşanan çatışma ve savaşlarla ülkelerden çalınan eserlere dikkat çeken Kurtulmuş, "Suriye'den son on üç yıllık iç savaşta kaçırılan Irak'taki çatışmalar sırasında kaçırılan Afganistan çatışmalarda kaçırılan kültürel zenginliklerin hiç kuşkum yok ki birkaç sene sonra herhangi bir müzede ortaya çıkması mukadderdir. Bundan çok çekmiş olan bir millet olarak söylüyoruz. Kültürel hırsızlığın da en az kültürel zenginliği ortaya çıkarmak isteyen çevreler kadar güçlü ve organize olduğumuz ifade etmek isterim. Türkiye'nin sadece Troya ve Bergama müzelerinden kaçırılan eserlerin batıdaki bir takım müzelerde bugün sergilendiğini görmek gerçekten hepimize üzüntü veriyor. Aynı şekilde hem de kendisi bir sanat tarihçi ve arkeolog olan bir Alman arkeolog vasıtasıyla Troya Müzesi'nin neredeyse tamamına yakınının da gemilerle kaçırılıp Avrupa'ya taşındığını gayet iyi biliyoruz. Bu kargaşaya, bu gerçekten sanat hırsızlığına da hep beraber mani olmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.