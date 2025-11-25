16 eski vekilden Özgür Özel’e yolsuzluktan arınma çağrısı

Cumhuriyet Halk Partisi'nde Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen bir grup milletvekili, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e hitaben bir mektup kaleme alıp "partide arınma" çağrısı yapmıştı. Bu çağrının ardından, "Hesap vermek her CHP'linin namus borcudur" diyen Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu'nu ima ederek CHP'nin rüşvet çarklarının müteahhitleriyle anılamayacağını vurguladı ve partinin şeffaflık içinde acilen temizlenmesi gerektiğini söyledi. Yapılan çağrılara önceki akşam bir yenisi daha eklendi. 16 eski vekil bir mektup yayımladı. "Temiz toplum, temiz siyasetin öncüsü Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye'nin yüz akıdır" başlığıyla yazılan bildiride Özel'e hitaben 4 "öneri"de bulunuldu. İşte bildirideki öneriler:

1 Konumu ve görevi ne olursa olsun, haklarında çeşitli iddialar bulunan veya açıkça iftiraya uğradığını belirten partililerle ilgili iddiaların araştırılması amacıyla bağımsız bir parti içi heyet oluşturulmalı; inceleme süreci hızlı ve şeffaf biçimde yürütülmelidir.

2 Araştırma sonucunda iddialara ilişkin delil ve emare elde edilmesi halinde, yargı sürecinden bağımsız olarak gerekli tedbirler alınmalı ve disiplin süreci işletilmelidir.

3 Kendilerine iftira atıldığı iddiasında bulunan parti üyelerinin, iddiada bulundukları kişiler hakkında suç duyurusunda bulunmaları sağlanmalı; bu yola başvurmayanlarla ilgili de disiplin süreci başlatılmalıdır.

4 Bütün bu süreçlerin sonunda olayın sorumluları, haklarında yapılan işlemler ve bundan sonraki adımlar kamuoyuna açık bir şekilde duyurulmalıdır. 16 eski milletvekilinin yer aldığı bildiri, "Türkiye'de siyasetin temizlenmesinin teminatı da, toplumsal arınmanın öncüsü de Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Mustafa Kemal Atatürk'ün partisini karalamaya çalışan her girişim, hem hukuk hem de tarih önünde kaybetmeye mahkûmdur. Cumhuriyet Halk Partisi'ni kirletmeye kalkışan herkes hak ettiği yanıtı er ya da geç alacaktır" ifadeleriyle son buldu.

CHP LİDERİNDEN TASFİYE OYUNU

CHP'de 28-30 Kasım arasında düzenlenecek 39. Olağan Kurultay için geri sayıma geçildi. Genel merkez baskısı altında yürütülen kongreler takvimi kapsamında, eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu döneminden kalma 300'e yakın ilçe başkanı ile 20 il başkanı değişti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Parti Meclisi'nde de yarı yarıya değişime giderek, otoritesini daha da pekiştirmeye hazırlanıyor. Göreve geldiği ilk 10 aylık süreçte 400'e yakın muhalif partiliyi disipline sevk ettirerek gündeme oturan mevcut parti yönetimi, son aylarda da yüzlerce partili için disiplin süreçlerini işletti. Barış Yarkadaş, Berhan Şimşek ve Gürsel Tekin gibi tanıdık partililer, genel merkeze muhalif tutumlarından dolayı bir bir ihraç edildi.