Bakan Yerlikaya Libya’da!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Libya’ya resmi bir ziyaret gerçekleştirdi. Bakan Yerlikaya bu kapsamda, Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ile görüşme gerçekleştirdi. Yerlikaya görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “güvenlik ve kolluk eğitimi alanında devam eden iş birliği ve tecrübe paylaşımlarının arttırılması ile düzensiz göç yönetiminde örnek uygulamalarımız hakkında değerlendirmelerde bulunduk” ifadelerinde bulundu.

Bakan Yerlikaya, Libya'ya resmi bir ziyaret gerçekleştirdi. Burada Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ile görüşme gerçekleştiren Bakan Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Libya ziyaretimizde Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Sayın Abdülhamid Dibeybe bizleri kabul ettiler.

Sayın Başbakan'a nazik ev sahiplikleri için teşekkür ediyorum. Daha sonra Trablus Büyükelçimiz Sayın Güven Begeç'i ve Libya Görev Grubu Komutanı Tümgeneral Sayın Mustafa Koşan Paşamızı ziyaret ettik" ifadelerini kullandı.