Cumhurbaşkanı Erdoğan video mesaj gönderdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sempozyuma bir video mesaj gönderdi. Üç kıtaya yayılmış muazzam bir coğrafyayı 6 asır boyunca idare eden Osmanlı Devleti'nin, hükmettiği toprakların her köşesine medeniyetin en seçkin eserlerini inşa ettiğini vurgulayan Erdoğan, "Osmanlı şaheseri camilerimiz, köşklerimiz, medreselerimiz gibi bugün bütün ihtişamıyla ayakta duran saraylarımız da Türk milletinin mimaride ulaştığı seviyenin en güzide örnekleridir. Yüksek bir sanat idrakinin ürünü olan Osmanlı sarayları, farklı yollarla bir araya getirilmiş nadide eserleri bugün de bünyesinde barındırıyor" ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan, "Bu yıl 100. yaşına giren Milli Saraylarımızın düzenlediği 'Milli Sarayların 100 Yılı' sempozyumunda emeği geçenleri tekrar kutluyor, değerli fikirleriyle sempozyuma katkı sunan tüm hocalarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.