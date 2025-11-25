İlim Yayma Ödülleri için geri sayım: Büyük ödül 5 milyon lira

İlim Yayma Vakfı'nın 4'üncüsünü düzenlediği İlim Yayma Ödülleri, sahiplerini bulmaya hazırlanıyor. 29 Kasım Cumartesi günü Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) gerçekleştirilecek büyük tören öncesinde, ödüllerin kapsamı ve bu yılki yol haritasının paylaşıldığı bir bilgilendirme toplantısı yapıldı. İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, İlim Yayma Cemiyeti Genel Başkanı Yusuf Tülün hem ödüllerin bugün geldiği noktayı hem de ilerleyen yıllara ilişkin hedefleri paylaştı. Tülün, bir yandan gençleri akademik çalışmalara teşvik ederken, diğer yandan da akademisyenlerin başarılarını millete tanıtmaya çalıştıklarını dile getirerek "75 yıldır bu dertle koşuyoruz" ifadelerini kullandı.

'HIZLA YÜKSELİYORUZ'

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan ise, "Türkiye'deki akademik ve bilimsel çalışmanın seviyesinin hızla yükseldiğinin farkındayız. Bizim temel hedefimiz de bu yükselişi desteklemek ve güçlendirmek. Ortaokul ve lise düzeyindeki ölçme-değerlendirme sonuçlarında da OECD ülkeleri arasında son 23 yılda en hızlı yükselen ülkelerden biri hâline geldik. Cumartesi akşamı 4. ödüllerin sahiplerini açıklayacağız" dedi.

İLİM YAYMA 9 MİLYON LİRA ÖDÜL VERECEK

İlim Yayma Ödülleri, toplumsal katkı potansiyeli yüksek bilimsel çalışmaları desteklemek amacıyla 3 ayrı kategoride dağıtılıyor. Büyük Ödül, alanında güçlü etki yaratmış ve toplumsal sorunlara çözüm sunmuş çalışmaları üreten isimlere; Sosyal Bilimler Ödülü, yenilikçi ve derinlikli akademik çalışmalarıyla öne çıkan araştırmacılara; Mühendislik, Doğa ve Sağlık Bilimleri Ödülü ise bilimsel titizlik ve özgünlük taşıyan projeleriyle teknolojik ve toplumsal gelişime katkı sunan bilim insanlarına veriliyor. Ödüller, tören sonrası sahiplerine nakit olarak takdim ediliyor. Bu yıl için belirlenen tutarlar Büyük Ödül'de 5 milyon TL, diğer iki kategoride ise 2 milyon TL.