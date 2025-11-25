İZBETON soruşturmasında hesap vaktı

HP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İZBETON'a yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında 'İş makinesi ve araç kiralanması hizmet alımı' ile ilgili 56 sanık hakkında 3 yıldan 12 yıl 3 aya kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, İzmir 17'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Sanıklar dün hâkim karşısına çıktı. İZBETON'da makine mühendisi A.G, "Hiçbir ihale sürecinde yer almadım. İşlemlerde usulsüzlük yapıldığını da düşünmüyorum" derken, Heval Savaş Kaya, "İç denetim raporlarından uydurulan suçlar iddianameye girdi. Bu iş alt taşeron işi değil, araç kiralama işidir" diyerek suçu kabul etmedi. Tutuksuz sanıklardan İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde kontrol teşkilatı görevlisi olarak görev yapan B.A., "Hakediş tablolarını biz hazırladık. İç denetim raporlarını hazırlayanlar bizlere hiçbir şey sormadı" ifadelerini kullandı.